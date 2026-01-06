藝人接力力挺邱議瑩 楊大正、陳慕義齊聲背書衝刺高雄初選

距離民進黨高雄市長初選民調進入倒數階段，高雄市長參選人邱議瑩全力衝刺選情，6日在個人社群平台陸續曝光多支名人推薦影片，獲得金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正及直播主阿美接力表態支持，喊出「一定要支持邱議瑩」，為選情注入強心針，也展現其跨世代、跨領域的好人緣。

↑圖說：陳慕義覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩表示，感謝多位好友在關鍵時刻站出來力挺，這份支持帶來滿滿溫暖與力量。她指出，陳慕義、楊大正與阿美都是不同世代與內容領域的重要創作者，過去彼此皆有互動與合作，未來她也將持續努力，讓高雄成為吸引各類創作者發揮的舞台，讓城市持續發光發熱。

↑圖說：直播主阿美現身推薦邱議瑩。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

金馬演員陳慕義在影片中直言，邱議瑩是最適合接棒謝長廷、陳菊與陳其邁歷任市長的人選，甚至笑稱對方曾邀他搬到高雄展開新人生，因此他「一定支持她」。滅火器樂團主唱楊大正則表示，高雄市長初選應推薦「最認真、最登真」的邱議瑩，呼籲大家多多支持；直播主阿美也向市民喊話，懇請在電話民調中「唯一支持邱議瑩」。

↑圖說：楊大正的表態被視為對邱議瑩文化政策的重要背書。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

其中，楊大正的表態也被視為對邱議瑩文化政策的重要背書。邱議瑩指出，高雄近年發展出的演唱會經濟已成為全台典範，透過客製化規劃、市府行銷與交通整合，成功吸引北部及日韓、港澳、歐美等海外樂迷南下追星，帶動夜市、商圈與旅宿產業成長。未來她將進一步推動「演唱會經濟2.0」，結合大巨蛋與不同規模場館，打造更多元的演出舞台，並搭配遊程規劃，讓經濟效益擴散至東九區，創造更大的外溢效果。

邱議瑩也再次呼籲市民朋友，在1月12日至17日民調期間幫忙「顧電話」，不論題目選項為何，請回答「唯一支持邱議瑩」，盼在最後關頭凝聚支持力量，全力拚戰初選。

