藝人接力獻唱互動募款 2026愛與希望關懷協會感恩餐會傳愛不間斷

▲高雄溫馨夜齊聚！愛與希望關懷協會感恩餐會以音樂串起善循環，凝聚溫暖力量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由愛與希望關懷協會主辦的「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」18日晚間於高雄林皇宮餐廳溫馨登場，在滿滿愛與祝福中圓滿落幕。活動匯聚各界善心人士、企業代表及藝文界好友，共同以實際行動支持協會長期投入極重度自閉症及身心障礙兒童的關懷服務，現場氣氛感人動容。

感恩餐會星光熠熠，多位藝人熱情響應公益，包括台語金曲歌后龍千玉、王瞳、孟慶而、吳俊宏等人接力獻唱，以歌聲傳遞溫暖，也透過舞台互動號召來賓響應募款，讓善的力量在會場中持續擴散。活動由薪傳兒童舞團以氣勢磅礡的舞蹈揭開序幕，象徵協會多年來穩健前行、傳承希望的精神。

孟慶而在舞台上深情演唱之餘，更走入席間與來賓互動，帶動義賣與捐款行動，讓公益不只是聆聽，更化為即時的支持與參與。協會創辦人鄧馨庭致詞時，以「小才好用」形容協會服務的孩子與團隊，她表示，愛與希望所陪伴的多是特殊兒童與成人，或許不是世俗定義下的「大才」，但透過每天反覆練習、用心完成每一件小事，終能累積出改變生命的力量，孩子們的演出與協會準備的年菜，正是努力與堅持的最佳見證。

晚會高潮由龍千玉接連獻唱〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉、〈風中的玫瑰〉等經典歌曲，渾厚嗓音贏得滿堂掌聲；王瞳演唱〈你的甜蜜〉，親切互動拉近舞台與觀眾距離，現場多位來賓即時響應捐款，展現對協會理念的高度認同。吳俊宏則以〈英雄好漢〉、〈心頭肉〉等歌曲炒熱氣氛，將整場活動推向最熱烈時刻。

活動中亦安排溫馨橋段，為長期支持協會的重要夥伴陸牧師慶祝百歲壽辰，全場齊唱生日快樂歌，場面感人。隨後陸牧師為眾人獻上祝福與禱告，為這場充滿愛的聚會注入平安與希望。

協會創辦人田安克博士也上台分享協會成立以來的理念與使命，強調持續關懷極重度自閉症及身心障礙兒童的重要性，並感謝社會各界多年來的信任與支持。當晚同步舉辦義賣活動，包括平衡油、果乾與橄欖油等商品，獲得來賓熱烈響應，以實際消費支持協會服務能量延續。

愛與希望關懷協會表示，感恩餐會不僅是一場募款活動，更是一個凝聚善念的平台，期盼透過每一次相聚，讓更多人看見弱勢需求、加入傳愛行列，攜手為社會注入持續不息的溫暖與希望。（圖╱記者王苡蘋攝）