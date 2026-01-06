藝人接力表態力挺 陳慕義、楊大正、阿美、滅火器齊聲喊話：唯一支持邱議瑩

【記者 王苡蘋╱高雄 標題】距離民進黨高雄市長初選民調僅剩不到一週，各陣營全力衝刺。高雄市長參選人邱議瑩今（6）日於個人社群平台接連釋出多支名人推薦影片，包括金馬獎得主陳慕義、金曲樂團滅火器主唱楊大正，以及人氣直播主阿美，紛紛公開表態「我支持邱議瑩」，為選情注入強勁動能，也展現邱議瑩橫跨不同世代、領域的深厚人脈與好人緣。

邱議瑩表示，感謝這些多年好友在關鍵時刻願意站出來力挺，給她滿滿的溫暖與力量。她指出，無論是表演藝術、音樂創作或新媒體直播，這些創作者都在各自領域深耕多年，能夠獲得他們的認同，是對自己長期努力的肯定，也讓她更堅定持續打拚、堅持到底的決心。

廣告 廣告

金馬獎演員陳慕義在影片中直言，「議瑩跟我說，阿義你乾脆搬來高雄住，展開新願望！我覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊、陳其邁這幾任市長的最好人選，我一定支持她。」陳慕義的真情推薦，引發不少網友共鳴與轉傳。

滅火器樂團主唱楊大正則表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」邱議瑩回應，楊大正是多年老朋友，長期關心高雄，也親身參與過高雄音樂與文化產業的成長，他在此時表態力挺，讓她非常感動。

邱議瑩進一步指出，高雄近年成功打造「演唱會經濟」，已成為全台指標，不僅吸引北部樂迷南下，也讓日韓、港澳、東亞甚至歐美粉絲專程來高雄追星，在市府行銷、交通與場館整合下，成功帶動夜市、商圈與旅宿產業發展。未來，她將推動「演唱會經濟2.0」，結合大巨蛋與不同規模場館，打造更多元舞台，同時串聯觀光遊程，將消費動線延伸至東九區，擴大經濟外溢效應，讓藝文表演越在地、越國際。

直播主阿美也在推薦影片中向市民喊話，「懇請各位高雄市民朋友們，電話民調唯一支持邱議瑩。」邱議瑩表示，新媒體創作者已成為城市行銷的重要力量，未來她也將持續打造友善創作環境，讓高雄成為各領域創作者共同發光的舞台。

最後，邱議瑩呼籲市民朋友，在1月12日至17日民調期間幫忙顧好電話，不論題目選項為何，請堅定回答「唯一支持邱議瑩」，一起為高雄選出最能接棒、最有行動力的市長人選。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）