藝人接力表態 陳慕義、楊大正：一定要支持邱議瑩 31

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨高雄市長參選人、立委邱議瑩今（6）日在個人社群上，陸續分享名人表態「我支持邱議瑩」的推薦影片，有金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正，以及直播主阿美，不僅展現超強好人緣，盼透過名人的推薦，邀請更多朋友一起支持。

邱議瑩表示，感謝好友陳慕義、楊大正和直播主阿美，願意在最後關頭站出來，表態「一定要支持」，給她滿滿的溫暖和力量。

邱議瑩說，這些都是自己的好朋友，也是不同世代和內容的創作者，過去都有互動跟合作，未來自己也會更努力打拚，讓高雄吸引更多領域的創作者，讓高雄成為大家的舞台、持續發光發熱。

邱議瑩強調自己會盡最大的努力，把握每分每秒堅持到底，她也呼籲市民朋友，請大家在1月12日到17日幫忙顧電話，不論問題的選項是誰，請回答「唯一支持邱議瑩 」。

金馬演員陳慕義表示，「議瑩跟我說，阿義，你乾脆搬來高雄住，展開新願望！我覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選，我一定支持她」。

滅火器樂團主唱楊大正表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」直播主阿美則說，「懇請各位高雄市民朋友們，電話民調唯一支持邱議瑩。」

邱議瑩也提到，高雄的演唱會經濟模式是全台典範，不僅能針對對不同團體提供客製化規劃，吸引北部粉絲來到高雄，許多日韓、港澳、東亞、甚至歐美的追星人也願意來高雄，加上市府的行銷和交通規劃，成功帶動夜市、商圈和旅宿經濟。

未來，她也提出「演唱會經濟2.0」政策，除了持續吸引大咖、天團來高雄開唱，更會結合大巨蛋和不同規模的場館，構築更多元的舞台；同時，也會搭配遊程建議，讓消費足跡拓展到東九區，擴大經濟外溢效應。透過鼓勵國內外藝文團體演出，希望台灣的藝文表演能夠越在地、越國際、越精彩。

照片來源：邱議瑩辦公室

