66歲資深藝人曹西平驚傳猝逝。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）





66歲資深藝人曹西平驚傳猝逝，兩天前地震過後才在臉書發文，表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，乾兒子後來聯繫不上，昨天深夜報案表示曹西平在家中猝逝，消息一出震驚眾人驚呼不是真的吧？

已故藝人曹西平vs.員工：「你怎麼不用喜氣一點的顏色，用個白色幹嘛，那是我們家首席設計師用的，我們我們首席設計師，設計這樣會不會太好笑了。」

回嘴一向嗆辣，展現爽朗個性，實則刀子嘴豆腐心，他是會唱會跳也會主持的，資深藝人曹西平，超REAL風格擄獲觀眾胃口，不過就在29號深夜，曾西平倒臥家中猝逝，被家人發現時已經明顯死亡。

廣告 廣告

已故藝人曹西平(1982.10)：「帶著滿懷海闊天空的希望，跟著我的熱情去奔放，展開一雙沒有憂愁的翅膀，跟著我的青春去飛揚。」

66歲的曹西平，1982年在綜藝節目上，以這首〈野性的青春〉走紅，1998年擔任另一檔人氣綜藝節目班底，也接下深夜節目的主持棒，2002年曹西平一度因為家庭因素暫別演藝圈，一直到2010年才復出，2024年在曹西平農曆生日當天，他贊助乾兒子，把在西門町商圈中經營的耳環店開回家鄉台中，這也幾乎是曹西平最近期在螢光幕前。

已故藝人曹西平vs.網紅娘娘：「啊啊。」

28號清晨5點多，曹西平才因為地震在臉書粉專發文，其中提到「該發生就發生了，想多了也沒有用，到了這個年紀了，有什麼好想的」，也寫下「天災人禍誰又可以躲得過」，說「每天都有突發狀況發生」，昨天驚傳猝逝，是健康問題，還是有其他原因，目前後事由，乾兒子處理當中。

資深藝人曹西平驚傳在家中離世。回顧他於12月1日以「感恩月」為題的發文，當時他感性回顧演藝生涯，直言：「這一生我覺得自己做得非常好。」曹西平在文中強調，身為偶像，變老與改變是人生的必經過程，無需在意外界的酸言酸語。他更自豪地表示，自己對得起父母的養育與栽培，「沒有讓爸媽丟臉」。如今傳出憾事，這篇充滿感謝的貼文，竟意外成為了他最後的告別。



【更多東森娛樂報導】

●鍾明軒崩潰了！歐洲買名牌「單據打成中國」退稅遭拒

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●藝人曹西平驚傳猝逝 前天才發地震文：一切交老天安排

