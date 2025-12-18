藝人李亞萍自曝失智「曾想半夜出門」 醫曝：憂鬱傷害大腦

77歲的余天日前證實多年前罹患攝護腺癌，已完成切除手術和99次電療，目前定期回診追蹤。老婆李亞萍也罕見接受專訪，坦承目前已出現失智和失憶症狀，正接受醫療治療，醫師認為失智的原因與憂鬱症、躁鬱症有關。

余天才證實罹患攝護腺癌，老婆李亞萍今天也自曝已罹患失智症。（圖／翻攝余祥銓臉書）

根據《三立新聞網》報導，73歲的李亞萍描述自己的病況表示：「我現在跟你聊天，等等結束後我就會忘記問說剛剛是誰跟我聊天？」她更透露在家會自言自語，經常時間錯亂，「有次我4點多在家刷牙換衣服準備出門，結果他們提醒我說現在是半夜4點我要去哪？因為我以為是下午4點。」

國際醫學研究支持了憂鬱症與失智症的關聯性。英國諾丁漢大學研究指出，憂鬱症確實會增加罹患失智症風險，權威醫學期刊《刺胳針》委員會已將憂鬱症列為14個可調控的失智症風險因子之一。倫敦大學聖喬治學院神經學教授彼得·加拉德（Peter Garrard）觀察發現，數十名70到80歲失智患者在中年時期都曾有嚴重精神健康問題。

李亞萍說明醫師診斷結果：「醫生說我這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響下的併發症。」她近年幾乎足不出戶，昨日錄影前還一度眩暈症發作，到現場時腿軟需人攙扶。她經常夢到往生好友，每次醒來都大哭一場，身心狀況讓女兒余筱萍、兒子余祥銓十分擔心。

研究發現，數十名70到80歲失智患者在中年時期都曾有嚴重精神健康問題。 （示意圖／Pixabay）

英國阿茲海默症研究中心研究員安柏·約翰（Amber John）解釋，重度憂鬱症患者難以維持健康生活型態，神經發炎反應通常偏高，可能對腦細胞造成損害。長期高濃度的皮質醇（壓力賀爾蒙）被認為是導致與失智症密切相關的海馬迴萎縮的原因。

倫敦大學學院神經學教授喬納森·肖特（Jonathan Schott）提醒，65歲以上過去沒有精神健康問題的長者，若突然出現憂鬱、焦慮症狀，可能是失智症早期警訊。研究發現確診失智症前十年，憂鬱症發生機率會持續增加，顯示及早心理健康治療可能是降低失智症風險的新方向。

