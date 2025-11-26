藝人李威捲入北市精舍命案 因信王薀「神蹟」入教

台北地院審理北市精舍命案昨（25）日藝人李威以被告身分出庭，妻子簡瑀家則是證人身分，李威在庭上表示未參加案發當天的「研討會」，也解釋為何篤信王薀與入教員因。

李威昨出庭解是篤信王薀入教員因。（圖／資料畫面）

李威在庭上表示，2020年疫情爆發後他從大陸返台，王薀與他接觸時精準說出妻子簡瑀家患有婦科疾病，曾說她「身體有長東西」，醫院檢查結果也與王薀說法一樣；王薀也曾準確說中李威父親的財務狀況，才因此相信王薀真的有神蹟，後續才接觸更加頻繁。

除此之外李威也解釋為何入教，他說因為演藝圈生活五光十色，遇到王薀後覺得好像是一條修行的路，是為了尋求心靈平靜才入教，他也說面對這不幸的事，他承諾「不管之前做的事是不正確的，希望現在能做一些正確的事情。」

