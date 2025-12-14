藝人林光寧過世！蕭敬騰妻子悲喊：我沒有爸爸了

資深藝人林光寧於13日病逝，享壽75歲。林光寧為歌手蕭敬騰妻子林有慧（Summer）的父親，生前不僅能歌能演，還跨足主持人領域。Summer在14日於臉書發文證實父親離世消息，寫下「沒有爸爸的日子Day 1」，字裡行間流露出失去至親的悲痛。

蕭敬騰岳父 林光寧（左二）過世（圖／ 喜鵲娛樂提供 ）

Summer在臉書透露，父親經歷三次搶救，前兩次都順利過關，但第三次仍不幸離世。林光寧最初因吸入性肺炎入院治療，住院期間持續出現新的症狀，日前曾因呼吸困難緊急送至台北醫學大學附設醫院急診，出入病房多次。過去三個月期間，Summer與蕭敬騰夫妻倆只要有空就會到醫院陪伴父親。

Summer在文中回憶陪病過程，表示每次都會問父親「今天有沒有不舒服？」父親也都會大聲回答「沒有」，而蕭敬騰則負責按摩拉耳朵。她感性寫道，「每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」儘管經過三個月治療，林光寧仍於13日病逝。

Summer在臉書吐露心聲，「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺,胸口卻有大大的異物壓迫。」她表示這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，悲痛地寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

