藝人林光寧離世享壽75歲 蕭敬騰老婆哭：沒有爸爸了

（中央社記者洪素津台北14日電）資深藝人、蕭敬騰岳父林光寧，於13日逝世，享壽75歲。蕭敬騰老婆林有慧今天在社群媒體上哭喊：「我沒有爸爸了」，透露父親從9月起經歷3次搶救，但這次卻沒能挺過難關離世。

資深藝人林光寧是與女兒林有慧（Summer）感情深厚，今天她在社群媒體上透露父親在13日下午3時30分離世，最初是因吸入性肺炎入院，但住院期間因不斷出現新症狀，且從9月到昨天，父親一共經歷了3次搶救，但還是在第3次搶救中離世。

林有慧回想起父親住院的過程，「每天到病房跟老爺（林光寧）聊天，已經是我們的日常，弟弟負責唱歌跳舞逗他，蕭先生（蕭敬騰）負責按摩拉耳朵，就為了讓他不會覺得無聊」，但從今天起林有慧不用再去北醫找爸爸了，她哭到視線模糊說：「明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫」，仍相當不捨父親離開。（編輯：陳正健）1141214