藝人梁云菲輕生獲救報平安 籲「對身心疾病患者多一些愛與關心」

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

藝人梁云菲驚傳輕生獲救！今(17)日在社群媒體發文，透露自己「自殺未遂」，目前性命無大礙、住院觀察中。並坦言「身心疾病患者，真的很辛苦。」、「請世界多給一些愛與關心、耐心。」

日前，梁云菲曾在社群媒體發文，坦言近3個月以來身體與情緒狀況出現明顯異常，除了吃飯以外，大部分時間都只能躺在床上，什麼事都做不了；偶爾與朋友赴約，卻總是很快速地感到能量耗盡、感受不到情緒，簡單的工作也讓她感到吃力，形容自己「常常像被抽空一樣」。

廣告 廣告

在醫師建議下，做了「近紅外光腦功能光譜儀（near infrared spectroscopy, NIRS）」檢測，該檢測可透過測量患者的大腦前額葉功能變化，作為評估精神疾病患者的病情的輔助工具。而前額葉在大腦中，是負責計畫和決策、專注力、社交能力、個性和情緒調節的核心，對行為控制至關重要。

梁云菲文中透露，自己的數值落在重鬱症的中等區間，代表前額葉偏低能量，被醫師診斷為非典型憂鬱症鬱期。梁云菲也表示，若沒有進行檢測，都不知道自己已經處於憂鬱症鬱期好一陣子。憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候感覺「靈魂被抽空、感受不到情緒」，也是憂鬱的一種表現。

梁云菲也呼籲，「覺得撐不住時，請不要一個人承擔」，找身邊可傾聽的對象，或者嘗試尋求專業的協助。如果民眾也正經歷類似的狀態，「希望這段文字能讓你知道，你的感覺是真的，而你的大腦也值得被好好安放。」要用正確的眼光看待自己，面對問題，並且接受每一個階段的自己。

※再給自己一次機會，事情絕對會不一樣※

請撥打 張老師專線：1980 (依舊幫你)

生命線協談專線：1995 (要救救我)

衛福部安心專線：1925 (依舊愛我)

原始連結







更多華視新聞報導

中尉疑遭霸凌輕生 母2年等到連長上香求真相

貢寮「金銀島」浮潛碰急流遭捲走！ 2女海上漂40分驚險獲救

9旬嬤臥床泡泥水16小時 滴水未進嚴重失溫獲救

