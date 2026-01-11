社會中心／陳崇翰、馬聖傑、洪國凱 基隆報導

又見行人地獄？去年11月，基隆一名八旬婦人，走在斑馬線上、過馬路，卻被左轉的轎車撞上，搶救十天後，宣告不治，如今駕駛身分曝光，是藝人〝楊傑宇〞，他疑似因為視線不佳而釀禍！家屬指控，楊傑宇夫妻倆，來靈堂又哭又跪，但事後卻沒消沒息，怒轟根本沒誠意賠償！夫妻倆事後發文，說該負起的責任絕對會負責。

天色昏暗，下著毛毛細雨，一輛轎車準備左轉，但駕駛沒注意，婦人正走在斑馬線上，直接撞了上去，婦人倒地不起，雨傘也噴飛了，一旁見狀的民眾，小跑步上前查看狀況，婦人送醫後搶救10天，仍宣告不治。家屬悲痛不已在社群發文，說當時車內是一對網紅夫妻檔，兩個人在靈堂又哭又跪的，諷刺事後根本沒誠意要解決，如今這對夫妻檔身分曝光。

廣告 廣告





藝人楊傑宇開車「撞死婦人」 家屬控訴：沒誠意解決

藝人楊傑宇開車「撞死婦人」 家屬控訴：沒誠意解決。（圖／民視新聞）





演員楊傑宇：「我真的覺得演員，沒有大家想像中的那麼容易。」

當天開車的正是演員楊傑宇，去年11月10號，傍晚五點多，他載著妻子，同是演員的吳侑函，行經基隆孝二路，左轉上高速公路前，撞死8旬廖姓婦人。死者孫女控訴，楊傑宇夫妻倆，前往靈堂上香後，妻子竟然封鎖她的社群，更說身上財產只有12萬元，阿嬤出殯後，楊傑宇夫妻倆就無聲無息，直到她發文才又開始恢復聯絡，網友怒轟態度有問題。





藝人楊傑宇開車「撞死婦人」 家屬控訴：沒誠意解決

藝人楊傑宇開車「撞死婦人」 家屬控訴：沒誠意解決。（圖／民視新聞）





輿論炸鍋，楊傑宇留言說承受很大教訓，聽到對方過世，也是完全無法接受，從頭到尾都沒說只願意賠償12萬，強制險先賠償200萬，該負的責任一定負責；而妻子也發限時動態，說這段時間努力在破碎日常尋求平靜，從未與家屬、警方斷聯，希望外界給他們一些空間。

忠二路派出所所長徐紹文：「本案相關肇事原因，責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。」

家屬強忍悲痛繼續與對方協調，希望盡快拼湊事件真相。

原文出處：藝人楊傑宇開車「撞死婦人」 家屬控訴：沒誠意解決

更多民視新聞報導

詐助理費17.5萬判囚4年4月 國民黨前竹市議員顏政德假釋出監

台中女夜店遭灌醉撿屍！2男輪流性侵還偷拍

最新／酒後上路！士林至善路驚傳暴衝事故 波及10車畫面曝

