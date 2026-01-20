藝人熱情響應愛與希望感恩餐會 凝聚善心力量關懷弱勢兒童

孟慶而、班鐵翔、龍千玉、王瞳、吳俊宏(左至右)等藝人熱情參與「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」。 圖：社團法人台灣愛與希望國際關懷協會/提供

[Newtalk新聞] 「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」18日晚間在高雄林皇宮餐廳盛大舉行，一場充滿愛、希望與溫暖的公益盛宴，不僅凝聚善心力量，也讓現場每一位來賓感受愛的力量。龍千玉、班鐵翔、王瞳、孟慶而、吳俊宏等多位藝人熱情響應，用歌聲與真情互動為公益加溫，號召來賓響應募款，讓善的力量在會場中持續擴散。活動匯聚各界善心人士、企業代表及藝文界好友，共同以實際行動支持協會長期投入極重度自閉症及身心障礙兒童的關懷服務，現場氣氛令人動容。

活動由薪傳兒童舞團以氣勢磅礡的舞蹈揭開序幕，象徵協會多年來穩健前行、傳承希望的精神。社團法人台灣愛與希望國際關懷協會創辦人田安克、鄧馨庭表示，協會致力於照顧國內外貧童、受虐兒童，不分種族、宗教，幫助他們接受教育，脫離貧困、緊急安置，無條件的愛他們、接受他們、照顧他們，感謝社會大眾匯集愛心幫助弱勢。

田安克分享協會多年的理念與使命，強調關懷極重度自閉兒童與殘疾兒童的重要性，並感謝各界不斷伸出援手；為了延續關懷力量，現場搭配義賣活動，包括平衡油組、果乾組及橄欖油商品，吸引許多來賓踴躍購買支持，整晚來賓與藝人一起用行動傳遞善念，使整場活動充滿溫情與希望。鄧馨庭表示，現代人容易覺得自己大才小用，但我們愛與希望都是特殊兒童和成人，我們是小才，可是我們每天練習，重複做好每一件小事。

餐會最振奮人心的是為協會重要支持者陸振國牧師準備生日蛋糕，全場慶賀他100歲生日快樂。陸振國說，他現在仍天天凌晨起床、清晨開車出門傳福音，霸氣喊「會傳教至不能工作那天為止」。

晚會高潮之一，是第三次參與活動的台語金曲歌后龍千玉獻唱經典歌曲〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉、〈風中的玫瑰〉，贏得全場掌聲鼓勵；王瞳特別演唱〈你的甜蜜〉，與台下賓客有說有笑地互動，更有不少來賓當場響應捐款支持協會使命；吳俊宏接力演唱〈英雄好漢〉、〈心頭肉〉等膾炙人口的歌曲，將現場氣氛推向高點，讓感恩餐會在歌聲與掌聲中交織出最溫馨的夜晚。

鄧馨庭感謝社會大眾匯集愛心幫助弱勢。 圖：社團法人台灣愛與希望國際關懷協會/提供

龍千玉獻唱多首經典歌曲，為晚會帶來高潮。 圖：社團法人台灣愛與希望國際關懷協會/提供

王瞳演唱〈你的甜蜜〉，與台下賓客有說有笑互動。 圖：社團法人台灣愛與希望國際關懷協會/提供

孟慶而除了擔任主持人，也獻唱多首歌曲。 圖：社團法人台灣愛與希望國際關懷協會/提供