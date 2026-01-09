藝人特殊待遇？星宇商務艙乘客抱怨用廁所被擋 空服揭真相

有民眾搭乘星宇航空的商務艙想使用廁所被攔下，質疑是否廁所有名人優先權，引發熱議。（星宇A350商務艙示意圖，翻攝自官網）

藝人陳漢典和Lulu黃路梓茵即將舉辦婚禮，近日到日本拍攝婚紗，未料有網友在社群發文爆料，指出他搭乘星宇航空的商務艙從東京要回台灣，途中想上廁所前方靠近駕駛艙的廁所竟被攔住、要他改用後面的廁所，後來才知道原來前面頭等艙坐的是陳漢典夫婦，讓他忍不住寫信質疑是否變成「名人優先廁所」？他不滿表示星宇客服的回應「打自己臉」，不過眾網友卻力挺星宇的回應，甚至釣出空服員親自解答。

據報，陳漢典和Lulu最近到日本拍婚紗，還公開透露他們搭的頭等艙是星宇航空董事長張國煒大方贈送的新婚禮物。不過最近卻有一名男網友在Threads發文爆料，去年12月9日他搭乘星宇從東京回桃園的商務艙，途中要上廁所，看到靠駕駛艙的那間亮綠燈，自然往前走想使用，但一名男空服員卻叫住他，請他改到後方使用另一間廁所。

廣告 廣告

原po強調，空服完全沒有說明原因，機上也沒有寫明前方的廁所「只限頭等艙」。要下飛機時他才發現，原來前面坐的是陳漢典和Lulu，他回到台灣後寫問星宇那間廁所到底是不是商務艙專用，還是有名人的時候就是名人優先廁所？

他批星宇自打臉 眾人反指：沒什麼好客訴

他轉述星宇客服回應寫道，當天有頭等艙旅客，前方廁所「優先提供頭等艙使用」，下一段又強調「不會因乘客身分提供額外優待」，讓他痛批客服同一封信自己打自己臉。

然而貼文引發熱議後，不少網友卻是力挺星宇航空的說法：「『優先提供頭等艙使用』跟『不會因乘客身分提供優待』沒有打臉啊，那間廁所是優先提供頭等艙使用，不管當天頭等艙是不是藝人，都是優先提供給坐在那些位子的旅客使用。」「不是因為搭乘的是藝人，而是頭等艙有旅客的時候，前面洗手間就會是頭等專用，真的沒什麼好客訴的。」「你走過去就打擾到頭等艙旅客了。難道你希望豪經艙的來用商務廁所？」

空服揭真相 認一事要檢討

據報，該航班的空服員也現身回應解釋，當有頭等艙時，引導商旅客使用後方洗手間是「既定流程」。由於當該名乘客起身想用駕駛艙後方的廁所時，頭等艙乘客用餐已進入甜點階段，隨時可能會使用洗手間，在用餐結束後有一波洗手間的使用高峰，因此他們所以會隨時注意商務艙乘客的動向，主動引導客人至確認過整潔度的洗手間使用。空服解釋，這是因為艙等設計跟法規問題，他們也困擾很久，造成組員必須要執行此程序；對於未能當下完整說明造成旅客不適，空服也坦言需要檢討改善。

貼文引發熱議後，原po進一步在留言區回應表示，他的重點不是要爭商務艙要用頭等艙廁所，而是執飛該航班的A350前艙硬體配置與資訊呈現方式。他認為如果規則能更一致、告知方式更明確，也能讓旅客更安心、動線更體面，避免彼此的誤會和尷尬。

更多鏡週刊報導

林妍霏脫口秀嘲諷李多慧口音「有人類這樣講話嗎」 挨轟根本霸凌

鄧佳華偷拍坐牢出獄了！網驚「整個發福」 媽提醒：那個不要帶回家

星宇宣布年終1個月、調薪3% 員工怨太少「錢都花在101」眾人熱議