藝人王夢麟酒駕撞清潔隊手推車和燈桿 警依法送辦
（中央社記者黃麗芸台北1日電）資深藝人王夢麟去年底駕車出門，在台北市內湖區康樂街接連撞到路邊清潔隊手推車和路燈桿，所幸無人傷亡；北市警獲報到場進行酒測，結果為0.73毫克、已超標，依法偵辦。
台北市警察局內湖分局於去年12月29日清晨6時獲報，指轄內康樂街一帶發生車禍，立即派員到場處理。
經調查發現，涉案汽車男駕駛當時沿康樂街南向直行時，其右前車頭碰撞路邊台北市環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊同側路燈桿，造成現場廢棄物散落馬路。
所幸清潔隊員並無受傷，僅手推車受損，而涉案男駕駛也無明顯外傷。
警方到場後，對涉案男駕駛進行酒測，結果測定值為0.73mg/L、已超標。
據了解，男駕駛為資深藝人王夢麟，他稱自己是因為前一晚飲用威士忌所致，案發當天上午是要出門買早餐。全案詢後，警方依涉刑法公共危險罪偵辦。（編輯：張雅淨）1150101
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 98
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
忘恩負義！好心聘用當學徒 嫌犯持美工刀砍老闆全家｜#鏡新聞
真的是恩將仇報，高雄一名45歲陳姓男子，今年5月才因毒品、竊盜案剛服刑出獄，他拜託一間鐵工廠老闆收他當學徒，老闆原本不想用他，後來因為同情他聘用他，一天還有1800的薪資 沒想到這名男子才上班6天，竟偷打一副工廠的鑰匙，持美工刀闖入要錢，還砍傷老闆的脖子、鎖骨上方，老闆的手掌為了奪刀也留下傷痕，還好老闆娘奮勇奪刀，才沒釀成更大傷害。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 1
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 424
獨家／逮「加料人」畫面獨家曝！ 3人互稱「不認識」手機超乾淨｜#鏡新聞
持續追蹤，麻油雞湯店遭到惡搞，警方逮捕三名嫌犯後發現，他們犯案手法相同，卻供稱互不認識，更可疑的是手機全部回復原廠設定，根本看不到過去的通聯記錄，讓專案小組懷疑可能有幫派在幕後指揮，但雞湯店怎麼會惹上黑道，面對外界傳言的股權糾紛，或是欠債問題，今天(1/1)上午負責人出面闢謠，強調從未與人結怨。鏡新聞 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
28歲女「疑遭車輾」裸身慘死玉里公墓 涉案犯嫌竟是「7連霸鄉代」子
據了解，呂男出身望族，其父親早年曾為了家產殺死弟弟，後從政30年，是7連霸鄉民代表，更一度擔任鄉代會主席，而呂男與林女是男女朋友，2人從2025年10月開始交往，林女與前夫育有孩子，離婚後仍為了孩子住在前夫家，與呂男交往後才離家。2025年12月31日，呂男報案稱林女在大...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
跨年驚魂！桃園男持槍挾持老闆搶劫 2警腿部中彈
跨年夜驚魂！桃園市昨（31）日上午10時許發生持槍入室搶劫事件，43歲陳姓男子闖入任職過的保全公司，持改造空氣槍與尖刀挾持老闆，開口勒索20萬元。其他員工趁隙逃離至大馬路後報警，警方隨即封鎖現場展開攻堅。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
馬英九三中案官司沒事 蔡正元卻因業務侵占罪被判3年6個月
前總統馬英九在三中案官司獲判無罪，但蔡正元卻因涉掏空阿波羅公司被判3年6個月。信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 1
警速逮3人！湯鍋被倒砂糖、芥末 連鎖麻油雞10分店遭惡整
莊家班麻油雞10間分店，上月31日接連遭人闖進店內，並朝湯鍋倒入砂糖、芥末等物品，新北各分局獲報後展開追查，循線逮捕謝姓男子（21歲）及江姓男子（22歲），目前仍有1人在逃，全案將朝毀損、恐嚇等罪嫌方向偵辦中。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
花蓮28歲女子陳屍玉里公墓 50歲男友涉嫌重大｜#鏡新聞
2025年最後一天傳出憾事，花蓮一名28歲林姓女子被發現倒臥在公墓，身上有多處傷痕，脖子也有勒痕，警方初步調查懷疑他的50歲呂姓男友涉有重嫌。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪
前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人被控於2005年12月廣電法規定的時限前，未退出媒體經營時，賤賣中視、中廣、中影股權與國民黨部舊大樓等黨產，一審判決馬英九等人無罪，僅前立委蔡正元遭判刑3年6月。全案經檢方再上訴，台灣高等法院今早（31日）作出判決，馬英九等人仍無罪，雖可依「速審法」規定讓馬等人無罪定讞，但台灣高檢署已表示研議提起上訴。至於被告蔡正元則維持有罪判決。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職
社會中心／黃恩琳、鄭國陽 新北報導新北市中和警分局偵查隊一名許姓小隊長，休假期間，宿醉開偵防車，跑去萬華區買楊桃汁解渴，經過華翠橋端時，遭台北市保安警察大隊攔檢，酒測值超標，移送偵辦，涉嫌酒駕的小隊長，遭從重記2大過免職，中和分局長也自請加重記過處分。剛下橋就遇上警方臨檢，一開窗，警方就聞到車內傳來濃濃酒氣。酒測值超標，而且酒駕的還是一名偵查隊小隊長。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）原來小隊長前一晚，開著偵防車，晚上獨自外出吃宵夜，疑似小酌後，再醉醺醺回到隊上睡覺，第二天中午再開偵防車，準備前往萬華買楊桃汁來喝，行經華翠大橋北市匝道口時，遭到員警攔查，進行酒測後，測值高達0.63，移送偵辦。根據了解，這名51歲許姓小隊長是警員班144期畢業，從警30年，2015年開始擔任偵查隊小隊長，19號他參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙沒還，晚間10點多獨自外出吃宵夜，喝了不少高粱，雖然後面休息了12小時，但因為體內酒精還沒代謝完，覺得口很渴，所以強行開偵防車涉嫌酒駕。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）分局長陳宇桓表示，許員犯罪事實明確且影響警譽重大，隨即召開考績會並報請一次二大過免職，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分，以展現本分局整飭風紀決心。小隊長遭記2大過將免職，中和分局長則自請記過處分，警察知法犯法，恐怕已經影響警譽。原文出處：休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職 更多民視新聞報導涉嫌藏匿「傅崐萁管家」 名律師張睿文下場出爐51歲中和警酒駕「還開公務車採買」！慘遇友軍下場曝光趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
帶刀進法院! 台中婦"包放菜刀"安檢未過與警爭執
中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導台中市維安升級，各地警力戒備，沒想到竟有一名婦人，帶菜刀去台中地院，在安檢處被攔下來，婦人拒絕交出菜刀，讓法警保管，因而和法警起了衝突，轄區警方獲報，大陣仗出動13名警力到場協助，將婦人當場帶走，以社維法裁處！一位婦人帶著包包在過法院安檢門時，被發現有違禁品，法警查出，造成安檢異常的東西，竟然是一把菜刀。婦人聲稱是要來法院的郵局，但是來郵局為什麼要帶刀呢？警方立刻查驗身分，確認帶刀動機。大批警力帶著盾牌趕到，團團圍住婦人，就怕她持刀傷人傷己，先將婦人帶回派出所再說。婦人攜帶菜刀進入法院，在安檢處被警方攔下來。（圖／民視新聞）事發時間就在31日上午11點多，當時法院內，人來人往，有人去開庭有人去郵局，也有人坐在桌椅區看書，一切就如往常，然而一名婦人側背包過安檢時，查出菜刀，還跟法警大聲吵起來，最後被大批警力帶走。聲源：臺中地院行政庭長黃玉琪：「法警勸說其不要攜帶刀械等危險物品到法院，該名婦人不聽勸說，而發生口角衝突，本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」台中第一分局西區派出所長蔡明松：「率13名警力，並攜帶警棍臂盾等裝備到場處理，經了解楊女稱是因為朋友，欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請臺中地院簡易庭裁處。」法院門口有公告，明定不得攜帶危險物品。（圖／民視新聞）66年次楊姓女子，不是去法院開庭，卻因為帶刀去法院，搞得自己也要去簡易庭開庭。提醒民眾，進入法院務必配合安檢規定，不要攜帶危險物品，否則如果被查出來，又不願被保管物品，警方也只能依法究辦，維護公眾安全！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：婦人法院安檢未過包裡「竟放菜刀」 與警爆爭執！遭帶回以社維法裁處 更多民視新聞報導追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員買賣糾紛爆砍人! 男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」2人被逮台南驚傳砍人案! 工程分包糾紛 男子當街持刀揮砍民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
茗香園老闆涉洗錢259億 千萬保時捷今遭拍賣
知名茶餐廳「茗香園冰室」，和宵夜名店「東引快刀手」兩名負責人，涉嫌利用非法第三方支付平台「HEROPAY」，替國外線上博弈集團洗錢，警方清查，洗錢高達259億元，他們也賺進超過5億元的手續費。目前共逮捕35人，並查扣主嫌名下的千萬房產，還有保時捷名車，其中保時捷在今天(30日)上午，由士林分署以865萬拍賣出去。東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連開42槍緝匪！屏東槍砲犯撞警車 破窗逮人3警傷
屏東縣 / 鍾孟翰 汪奕嘉 林煜哲 屏東報導 屏東一名李姓槍砲犯30日現身南州鄉一處農地，早已掌握行蹤的東港分局員警，整裝前往圍捕，但嫌犯不願配合還倒車衝撞，員警立即開42槍回擊，最後破窗逮人，嫌犯遭逮後，被查獲毒品和非法槍枝，訊後移送地檢署偵辦，而過程中，一共造成3名員警濺血受傷，這段驚險追捕開槍的畫面也曝光。 警方說：「小心小心，倒車倒車，小心倒車。」自小客車被團團包圍，嫌犯卻不管員警已持槍喝令，囂張地持續倒車意圖衝撞，警方說：「欸小心，砰砰砰砰(槍聲)。」現場槍聲大作，嫌犯拒不配合，警方持續開槍，朝車輪掃射，前後共開42槍，接著敲破車窗，把嫌犯拖下車壓制在地。 警方說：「你的手銬啦。」幾分鐘的圍捕過程，令人心驚膽跳，10多名警力全副武裝與嫌犯搏鬥，其中三人因此受傷，2人手被玻璃割傷，另一人則是遭撞傷腳，東港分局偵查隊長葉憲威說：「從11點多到現在還沒有時間去醫院，破窗的時候被玻璃噴到，有一位(受傷隊員)是腳，在跑的時候，保險桿掉了，被保險桿整個砸到。」開槍現場，當時有多激烈，看看牧場大門整個被撞歪，嫌犯開的車輛車頭幾乎全毀，車門、車窗滿是彈孔，車窗全碎。30日中午，屏東東港分局偵查隊共11名警力，整裝到南州鄉一處牧場，圍捕這名李姓槍砲通緝犯，嫌犯相當可惡，不配合，還開車撞警方，當下，偵查隊長和一名隊員，直接拔槍，連開42槍，才制伏嫌犯。港分局副分局長郭峻宏說：「除查獲李嫌持有非法槍彈外，另起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。」李姓通緝犯被逮後，身上被查獲依託咪指等毒品、一把手槍、一把魚槍、子彈7顆，他非法持有槍彈、毒品，還駕車衝撞、企圖逃逸，警方開幾十槍緝捕，宛如電影的槍戰畫面，令人膽戰心驚。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台
社會中心／綜合報導跨年夜不平靜，台北市接連發生，有民眾酒後打架鬧事，甚至攻擊警察，文山區一名男子，準備跨年時疑似喝醉，警方到場勸離，反遭辱罵推打，立刻依妨害公務逮捕，花博園區則有民眾喝醉起口角，兩人打一人，至於花蓮跨年晚會，倒數時刻，則有男子疑似喝醉衝上台，立刻被維安警力壓制，帶回管束。主持人表示「還有三十秒。」花蓮跨年晚會倒數時刻，突然一名身穿紅衣的不速之客，邊拿手機邊走上台，甚至還歡呼大叫，所有人全看傻眼。主持人表示「準備好了沒有，（YA）對不起。」主持人上前攔阻，傅崐萁和徐榛蔚夫婦倆，面露尷尬微笑，就怕恐怖攻擊，維安人員不敢大意，立刻將他架走。上台男子表示「我怎麼了我怎麼了我怎麼了。」文山區葉姓男子酒吧咆哮 警到場遭拳打腳踢依妨害公務逮捕（圖／民視新聞）46歲的吳姓男子，酒測值0.67，疑似酒醉上演脫序行為，警方帶回管束，除了花蓮跨年夜不平靜，台北市羅斯福路，傳出有民眾在酒吧鬧事，警方到場處理，男子卻涉嫌襲警。酒醉男子vs.警方「你又不敢電我，他X的你這個死警察，我為什麼要電你你又不敢電我。」動手又動腳，員警不但被腳踹，還遭掌摑，警方不忍了，當場壓制逮捕。酒醉男子vs.警方「手上來電我，你要不要電我，手上來你要不要電我。」嘴裡不停念念有詞，涉嫌妨害公務，喝醉的葉姓男子，遭到移送偵辦。萬盛所副所長林椿秉表示「因酒後失控大聲咆哮，並對到場處理員警辱罵，且以腳踹大腿，掌摑右臉頰方式攻擊員警。」花博園區驚傳打架糾紛 警到場針對打人男子抄登資料（圖／民視新聞）而台北花博園區，則傳出打架糾紛。目擊民眾表示「哇嗚。」兩名男子，不停朝一名黑衣男拳打腳踢，一度還飛踢對方，疑似喝醉起口角，上演二打一，警方第一時間獲報到場，雙方早已鳥獸散。警方vs.打架男子「證件我看一下好不好，冷靜一下冷靜一下。」循線找到打人的兩名男子，隨即抄登資料，後續也將依社維法函請裁罰。圓山派出所副所長黃國峻表示「僅留有影像中曾出手之兩名男子，渠等表示僅與他人發生拉扯行為。」跨年夜或許是嗨過頭，各地鬧事頻傳，就怕酒醒後，當事人恐怕會後悔不已。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：「醉」會鬧事！ 台北男跨年夜襲警、花蓮男衝跨年晚會舞台 更多民視新聞報導高雄男喝醉持滅火器亂噴.砸車 警獲報壓制逮捕中壢男疑酒醉搶菜刀嗆"要殺人" 沿路毀車被壓制逮捕嚇! 北捷脫序行為再添一樁 醉男持傘敲打閘門燈箱民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
高雄飛車追逐案大逆轉 竟是為私吞300萬自導自演強盜案
南部中心／綜合報導高雄路竹區上個月27號發生一起驚險的飛車追逐，被追男子供稱是20萬元賭債談判破裂，遭到債主開車追擊。但警方深入調查後案情卻出現大逆轉，竟然是犯罪集團成員想私吞300萬，找人配合演出黑吃黑假的強盜案，卻被同一個犯罪集團的同夥目擊，因此發生飛車追逐。警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。（圖／民視新聞）刺耳煞車聲傳來，銀色轎車逆向闖紅燈高速逃命，後方一台黑車緊追不捨，雙方還在路上180度大甩尾，衝撞到其他無辜車輛。發生在上個月27號，高雄路竹驚險的飛車追逐案，被追的馬姓駕駛供稱是20萬元賭債的債務糾紛，但警方深入調查，案情急轉直下。高市警湖內分局副分局長魏煥彪說，追查後發現實為犯罪集團成員，試圖私吞300多萬元款項，自導自演之強盜案件。吳姓男子夥同兩人自導自演黑吃黑，卻沒想到剛好被同夥周男目擊，直接破局。（圖／民視新聞）警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。調查後才發現，是犯罪集團吳姓成員為了私吞300萬元，找來彭姓少年和馬姓男子策畫假搶劫真吞錢，卻沒想到被同一個犯罪集團的周姓成員目擊，誤以為真的遭搶，才會上演驚險的飛車追逐戲碼。假扮遭黑吃黑搶劫情節，不料過程遭周男目擊，誤認發生強盜案件駕車攔阻追逐，致使全案件曝光已依洗錢防制法，強盜及公共危險罪嫌，將吳、馬、彭及周等四人，移送地檢署及少年法院。吳姓男子自導自演黑吃黑，自以為神不知鬼不覺，卻沒想到剛好被同夥目擊，直接破局，四人全都被逮。警方不排除300萬元是其他案件贓款，將持續追查釐清。原文出處：高雄路竹上月飛車追逐案 警追查真相竟是「這個」 更多民視新聞報導高雄元旦升旗！邱議瑩等「3選將」隨行 陳其邁批中國軍演破壞和平為領養狗！獨留9月大女嬰6hrs喪命 口內溢奶、疑有菸疤莊家班麻油雞10店面湯底被倒不明粉末 3人落網恐與「賭債」有關民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
警破假檢警詐騙案 9銀髮族遭詐8千萬｜#鏡新聞
刑事局最近破獲一起假檢警詐騙案。詐騙集團謊稱長輩涉及刑案，必須將現金全都交給假檢警保管，直到現金都被騙光，再引導長輩將不動產全都變賣，詐騙手法就像是地面師，非常惡劣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1