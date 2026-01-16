藝人王夢麟酒駕肇事被起訴 本人親回應：該怎麼處理就怎麼處理



資深藝人王夢麟去年底在台北市酒駕撞壞清潔隊員的環保手推車及路旁電線桿，酒測值0.73毫克被移送法辦。士林地檢署今天（16日）偵結，依公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑，王夢麟本人也出面回應。

王夢麟去年12月29日清晨6點多，開車行經台北市內湖康樂街，轉彎時擦撞路邊清潔人員正在使用的手推車，接著又失控撞到同側路燈，警方獲報到場，發現旗酒測值高達0.73毫克，王夢麟沒有受傷，清潔人員也無礙，車禍僅造成手推車及路燈毀損，當場依違反公共危險罪嫌移送。

王夢麟事後表示是因為壓力大，當晚與朋友喝酒，回家沒睡好，又開車外出買早餐，沒想到發生事故，王的女兒也在父親的臉書說，酒駕是非常嚴重的錯誤，不會替父親找任何藉口，王夢麟也道歉，會好好面對法律責任。

王夢麟今天確定遭到起訴，他受訪時表示，他已經72歲，卻總以為只有4、50歲，這次肇事讓他體會到新陳代謝都變差了，他認為「本來就該起訴，該怎麼處理就怎麼處理！」並再次道歉，已深刻反省。（責任編輯：殷偵維）

