藝人王月驚曝暈倒撞頭！ 開顱昏迷5天「頭蓋骨少一部份」

今年60歲的藝人王月今（29）晚在社群平台自曝，這一個月她得了一個大病，11月底時不慎暈倒撞到頭部，緊急送醫開刀，還在加護病房昏迷了5天，直到清醒後才轉入一般病房。

她發文坦言，「頭蓋骨少了一部分」，呼吸都變得很困難，請教醫生才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力導致這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多，很慶幸自己能撐過來，這週也將接受顱骨復原手術。

王月在文末提到明天是亡夫李國修的冥誕，感性地說，「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」

藝人王月驚曝暈倒撞頭，在加護病房昏迷了5天。圖／翻攝自Facebook@王月（月姐）

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

