藝人秦偉侵犯3女判7年8月確定 第6度申請假釋再遭駁回

藝人秦偉因性侵3名女子，判處應執行徒刑7年8月確定，自2020年4月入監服刑至今。近日他第6度申請假釋，法務部矯正署假釋審查委員會認為其尚未達到「悛悔有據」標準，決議不予許可，最快須4個月後才能再度提出申請。

秦偉性侵3女判7年8月確定，第6度申請假釋再遭駁回。（圖／報系資料照）

本案於2016年爆發，多名女子指控秦偉以工作、聊天或用餐為由邀約到住處後性侵。其中包括女造型師、女編劇及女粉絲，部分被害人曾激烈反抗仍遭侵犯，手法引發社會譁然。

檢方調查後，認定共有8名女子受害，其中2人未成年、最小僅14歲，曾對秦偉求刑41年。但法院審理後，部分案件因證據不足判決無罪確定，最終就3件性侵案判刑。

最高法院於2020年駁回秦偉上訴後，全案定讞，他隨即入監執行，並於2021年裁定合併執行7年8月徒刑。矯正署表示，已綜合其在監表現、教化成效及假釋評估量表審酌，認定不符假釋要件，持續關押。

