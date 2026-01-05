藝人秦偉6度聲請假釋 再次遭矯正署駁回
藝人秦偉因涉及性侵案件，被判處有期徒刑7年8個月，並於2020年4月入監服刑，目前關押於台中監獄。近日，秦偉第６度提出假釋申請，但假釋審議委員會認為其條件仍不符合假釋標準，再次駁回申請。
秦偉於2010年至2016年間，利用談偶像劇劇本、約見面聊天等理由，對多名女性實施性侵行為。最初共有8名女子指控秦偉，其中包括2名未成年人，年齡最小僅14歲。然而，由於部分案件罪證不足，法院僅認定秦偉對女編劇、女粉絲及女造型師共3人的性侵罪行成立，判處應執行有期徒刑7年8個月確定。
秦偉於2020年4月入獄服刑，自2024年1月起，秦偉以服刑過半為由首次申請假釋，但遭到駁回。同年5月、9月及2025年1月、5月，他陸續再度提出申請，但均未獲批准。2025年9月，秦偉第六度提出假釋申請，再次無果。
假釋審議委員會指出，秦偉以強暴手段對被害人實施強制性交罪行，造成多名被害人身心嚴重受創。然而，秦偉至今未對犯罪所帶來的傷害進行任何實質補償，也未展現足夠的悔過態度，因此不符合假釋條件。
