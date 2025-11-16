藝人組接連慘敗！胡瓜怒喊「早知道派我」玩一半滾落

胡瓜主持的《綜藝大集合》日前來到桃園八德錄影。（圖／民視提供）





由胡瓜主持的《綜藝大集合》日前來到桃園八德擁有有237年的歷史的「褒忠義民廟」，當地一群義勇將士為了守護家園而壯烈犧牲，議員段樹文為了紀念先人，整修了營盤古墓，興建廟宇供後人景仰，讓胡瓜聽聞故事後為之動容，決定要來玩一系列「義民忠勇捍家園遊戲」。

第一關「如來神掌」，參賽者須帶著米奇手套站上平台，在哨音響起後互相推擠最快重心不穩跌下來的參賽者落敗。在五個回合遊戲之後，藝人組居然慘遭落敗，一個接著一個被六和高中的同學淘汰掉，到了第二關「我是腳鬥士」，強棒卞慶華作為第一個上場的代表，但卻一下就被淘汰，讓身為大哥的胡瓜都心急地說道：「早知道就派我就好了。」

沒想到迎來了籃籃的挑戰，兩個人就莫名其妙開啟了一場加賽，第一回合籃籃不正面應戰，讓胡瓜一下子就體力不支把腳放了下來，第二回合兩個人才互撞一下，就雙雙倒下，讓大家笑得人仰馬翻，阿翔也趕快把這兩個人叫回來繼續其他組的遊戲，殊不知今天藝人組都不給力，在這一輪遊戲再度敗給同學，最後才在第三關的「捍衛家園」成功打成平手，而六和高中的同學這次也成功抱走獎金。

胡瓜親自挑戰遊戲。（圖／民視提供）

胡瓜親自挑戰遊戲。（圖／民視提供）

接下來在遊戲「步步高升」中，第一組同學憑著強大的運動神經，僅用77秒就完成挑戰，但藝人組的狀況卻讓人相當擔心，一組用了128秒，另一組則用了139秒才完成挑戰，讓主持人們決定親自下場，郭忠祐打頭陣，一下子就爬到了第三層，阿翔也不漏氣，身手矯健地爬上第二層，兩個人完成僅用時46秒。

而身為第三棒的胡瓜更揚言自己一下子就上去了，他先是把腳伸進去布裡面，發現行不通之後，就把頭跟身體整個埋進去，沒想到才剛進去胡瓜就整個人滾下來，好不容易成功完成挑戰，本以為自己可以30秒內完成，結果光胡瓜一個人就花了46秒，主持人組得分92秒，雖然已經比藝人組快多了，但還是難以勝過觀眾組，最後由觀眾組抱走冠軍獎金。



