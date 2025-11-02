藝人被逮效應 逃兵自首再＋2

新北地檢署偵辦「閃兵集團」，迄今已有6人自首，統計已被起訴、拘提或自首到案的，共有39名役男涉逃兵。（本報資料照片）

新北地檢署偵辦「閃兵集團」，除了先前因藝人王大陸被逮，嚇得自首逃兵的知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任外，近日再追加起訴2名看到藝人陳零九等人被逮補而自首的逃兵役男，加上近期赴地檢署、警局自首的藝人唐振剛與2名素人，已共有6人自首，統計已被起訴、拘提或自首到案的，共有39名役男涉逃兵。

檢方調查，「閃兵集團」首腦陳志明民國105年起就以協助役男逃兵為主業，113年5月21日起他因涉及其他案件被通緝，改叫手下李名宸協助帶役男看診等事宜。李姓男子、卓姓男子分別找上陳志明以20萬元代辦閃兵，但李男逃兵失敗、在今年2月26日檢查被認定「無高血壓」，卓男體位則從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

閃兵案爆發後，李男、卓男直到看到王大陸、陳零九等藝人陸續被逮，自知難逃法網便自首逃兵。地檢署認為2人是依法應服兵役的役男，卻參與不正當方式逃兵，損及國家徵兵制度公平性，考量2人未經查獲就主動自首，詳實供述犯行，並積極配合偵查，顯見其悔悟之意甚深，自首為法律所鼓勵行為，對案件偵辦及釐清整體犯罪脈絡助益甚大，依妨害兵役等罪起訴，但建請給予緩刑宣告。

已經被起訴的王大陸、「陳零九」陳志豪、「威廉」廖亦崟、「陳大天」（「小蝦」）陳道賢等人，先前已有部分陸續開庭，今（3）日也將接續開庭，預計傳喚首腦陳志明與其手下李名宸等人到庭。唐振剛與另外2名涉嫌閃兵但自首的男子，還有第3波拘提的修杰楷等藝人，則由檢方偵辦中。