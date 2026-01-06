藝人詹雅雯至嘉義榮院慰問歌友為其圓夢

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】知名藝人詹雅雯日前來到臺中榮民總醫院嘉義分院呼吸照護病房，親自關懷慰問長期住院病人阿芬（化名），為阿芬圓夢，也帶給阿芬對抗病魔的力量，在病房中留下難忘的感動時刻，也為醫療現場注入溫柔而真實的希望。

阿芬年輕時曾懷抱成為歌手的夢想，長年熱愛音樂，更是歌手詹雅雯的忠實粉絲。隨著病情影響行動與生活，音樂成為她面對治療的重要精神支柱，家屬不捨其心願未了，特別寫信表達盼望，在各方善意促成下，詹雅雯親自到院探視，親切關心病況並溫柔鼓勵，短暫卻真誠的互動，讓病人露出久違的笑容，也讓現場家屬與醫護人員深受感動。

中榮嘉義分院護理部主任張蘭英表示，呼吸照護病房多收治長期仰賴呼吸器支持的慢性重症患者，住院時間往往以月甚至年計，醫療照護除需仰賴高度專業的呼吸照護、感染控制與跨團隊合作，更需重視病人的心理韌性與情緒支持。護理團隊在日常照護中，透過細膩觀察、持續溝通與陪伴，協助病人建立安全感與治療信心；此次圓夢探訪，不僅為病人帶來莫大的精神鼓舞，也再次彰顯人文關懷在醫療照護歷程中所扮演的關鍵角色，讓治療不只延續生命，更溫柔的承接人心。

中榮嘉義分院院長陳正榮指出，感謝詹雅雯女士應邀走進病房，為長期與病魔奮戰的歌迷的阿芬（化名）帶來溫暖與力量，也讓醫療團隊深刻感受到情感支持在治療歷程中的重要性，中榮嘉義分院秉持以病人為中心的全人照護理念，結合醫師、護理、呼吸治療與跨專業團隊的醫療專業，承載病人在治療過程中的情緒、期待與生命故事，讓照護不僅回應病情，更回應人心，未來，醫院將深化人本照護內涵，營造溫暖友善的醫療環境，使病人在治療過程中感受到被理解、被重視，實踐醫療照護的人文價值。

圖說：知名藝人詹雅雯日前來到臺中榮民總醫院嘉義分院呼吸照護病房，親自關懷慰問長期住院的歌迷阿芬（化名）加油打氣。（圖：劉芳妃翻攝）