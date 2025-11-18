藝人請假半個月少賺4萬5！白冰冰霸氣出手「收回合約」：抽佣成數減半

記者蔡維歆／台北報導

白冰冰(後排中)體恤子弟兵明亮(後排左)、陳思瑋(後排右)與Give me five少女隊的辛苦。（圖／長興影視提供）

綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，近來她有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送給大家一個年終大禮，將旗下藝人的合約全部收回，將抽佣成數減半，她有感而發地說：「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人？我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

2.白冰冰（左）很喜歡蔡亞露的唱跳表現。（圖／長興影視提供）

白冰冰提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，以當木工一天有3000多的薪水，少了逾4萬5千元的收入，「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好他最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」



白冰冰平常就有在做善事，除了白曉燕基金會，私下自己也長期資助南投阿尼色弗育幼院，並捐助蓋了教室，育幼院感謝她將教室取名為「牧燕之家」。今年70歲的白冰冰說：「人生70才開始，我日行一善，平常都有在做善事，何不對自己人好一點，所以我決定把大家的合約都收起來重新簽約，讓大家都開心。」

