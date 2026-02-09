藝人身後事暗潮洶湧！曹西平遺產受關注 梅艷芳立遺產信託「媽媽、哥哥纏訟逾20年」

曹西平於去年底猝逝，生前立下遺囑將所有財產留給乾兒子，手足仍依法可主張繼承部分遺產。（翻攝自曹西平IG）

藝人身後事向來備受矚目，大S徐熙媛病逝屆滿一週年，據查，徐媽媽雖在人前與女婿具俊曄互動親密，私下卻疑似因遺產分配問題與具俊曄出現歧見。據悉，徐媽媽為爭取大S遺產，甚至找上由李靚蕾所委任的律師團隊諮詢，並一路防備具俊曄；而具俊曄隨後也委請律師維護自身權益，雙方檯面下已浮現法律攻防，關係暗潮洶湧。

類似情況並非個案，曹西平於去年12月29日猝逝，享壽66歲。他生前立下遺囑，表明將所有財產留給乾兒子，並多次公開表示「遺產不分給姓曹的」。然而依民法「特留分」規定，即便有遺囑，其手足仍依法可主張繼承部分遺產，後續發展備受關注。

資深演員顧寶明於2022年3月辭世後，也爆發家庭糾紛。其長女顧乃玠在處理遺產時，發現繼母陳燕青於父親過世後10天內，將顧寶明名下約1,058萬元的存款及股票轉入個人帳戶，遂提告追究責任。陳燕青主張該筆資產屬夫妻共同財產，但未獲檢方採信，台北地檢署於2023年8月依詐欺取財、偽造文書等罪嫌將其起訴。

顧寶明過世後，女兒發現繼母將他名下千萬財產轉入個人帳戶，因而提告。（翻攝自顧寶明臉書）

回顧更早案例，已故香港天后梅艷芳生前設立遺產信託，每月支付母親覃美金約7萬港幣（約28萬台幣）生活費，餘款則於母親百年後捐贈佛學會。梅媽與長子梅啟明不滿安排，多年來訴訟不斷，官司纏訟逾20年，最終仍敗訴收場。由於訟費高昂，梅媽曾兩度宣告破產，目前仍依信託機制按月領取生活費。

梅艷芳生前設立遺產信託，梅媽與長子梅啟明不滿安排，多年來訴訟不斷，官司纏訟逾20年。（翻攝自網路）

