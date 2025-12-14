藝人逃兵頻傳 國防部預告修法：高血壓需「器官病變」才免役
多名藝人透過偽造高血壓病例，藉此規避兵役，為杜絕類案叢生，國防部12日預告修正「體位區分標準修正草案」，未來即便有中度以上高血壓，仍須有實質器官病變者才可免役；另外，扁平足也不再免役，而是改服替代役。
國防部近日發佈修法預告，稱體位區分標準自1974年6月19日發布施行後，曾經19次修正，最近一次為2023年5月30日。相較於亞洲徵兵國家(新加坡及南韓)之低免役率，內政部役政司統計台灣役男免役率高達16%，另考量醫療科技進步，部分疾病已能有效治癒或控制良好，故通盤檢討標準，以符合國家政策及兵役公平。
國防部說，考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，修正替代役體位區分A級、B級，修正附件「體位區分標準表」總計193項次，這次修正180項次，包括常備役、替代役及免役體位。
另外，也增訂運動功能之判定依據，及體位區分標準表「不堪服役」之定義；而因應義務役一年役期，將體位未定之治療觀察期由6個月修正為1年。並增訂未屆滿1年，如其復原情形良好，檢附已達常備役體位佐證資料者，可依役男意願提前安排複檢。
在BMI值部分，草案指出，免役體位從BMI＜15或BMI＞35，修正為BMI＞45；替代役體位A級為15≦BMI＜16.5 或32＜BMI≦37.5、B級BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役體位則維持16.5≦BMI≦32。
身高部分，免役體位從身高≧196 或≦154，修正為身高≦144；替代役體位A級為145≦身高≦149、B級則無限制；常備役體位從158≦身高≦195，修改為身高≧150。
備受關注的高血壓免役議題，則修為若中度以上高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或週邊血管病變等，以及肺動脈高血壓併有後遺症者，才能免役。
而若中度、重度高血壓患者經治療，無實質器官病變者，則須服A、B級替代役，常備役體位則維持輕度高血壓標準。此外，過去僅有重度高血壓應住院1至3天，接受24小時連續血壓紀錄，如今中度高血壓也需住院測量。
值得注意的是，過去扁平足足弓角大於168度者即可免役，修法後足弓角大於168度者需服替代役A級，常備役標準則從足弓角≦ 165度者修成≦ 168度。即便重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎，以及空凹足角度大於90度，也都從免役改為需服替代役B級。
