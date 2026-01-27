藝人郁方含淚聲援剴剴 瀟灑甩36萬愛馬仕包當簽名墊板

藝人郁方到場聲援剴剴。鄒保祥攝

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲半兒童剴剴，一審分別判無期徒刑、18年，案件上訴二審，台灣高等法院27日維持原判，藝人郁方也到場聲援，和高院門口外的剴剴戰士們一同歡欣打氣。宣判出爐後，剴剴戰士們拿簽名布條給郁方，她見狀直接將肩上的36萬元愛馬仕包包取下當作墊板，動作流暢瀟灑。

郁方長期關注兒少議題，剴剴案開庭時也屢次到場聲援，今日二審宣判她沒有缺席，在高院門口和剴剴戰士們一起等待結果，結果出爐後她還起身歡欣鼓舞，她受訪表示，維持原判對所有剴爸、剴媽來說，已經是最好的禮物了，同時對廢死團體喊話：「你們真的該被廢掉！」

廣告

過程中，剴剴戰士拿簽名板要給郁方簽名，但當下沒有墊板支撐，郁方便瀟灑甩下身上要價36萬元的愛馬仕Kelly depeches 25手拿包當作墊板簽名。

郁方身上的愛馬仕手拿包要價不斐。翻攝自愛馬仕官網

事後郁方在臉書發文，狠嗆惡保母姊妹「你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭，如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首。」

郁方向法官、辯護律師表達感謝，並稱雖然她們的目標是判死，但雖不中亦不遠矣，同時也感謝來自海內外， 所有的志工們這兩年多以來全憑著鋼鐵般的意志努力到現在。

最後，郁方強調，「這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體，來個公投直接把這個團體廢死吧！」、「還有兒福團體！ 你們這些貪嗔癡官官相護又作偽証串供的高層們，也下地獄去吧！」



