藝人閃兵再+1 金鐘影帝薛仕凌主動自首.30萬交保

台北市 / 綜合報導

前嘻哈團體大嘴巴成員，也是金鐘影帝的藝人薛仕凌，驚傳捲入閃兵風波；4日上午薛仕凌現身新北地檢署，主動自首並說明相關細節，待了將近兩個小時，檢方訊後依照妨害兵役，以及偽造文書等罪，諭知30萬元交保，至於有沒有花錢找閃兵集團，這部分還要再釐清；不過薛仕凌曾受訪表示，自己沒有當兵，是因為家族性高血壓，如今主動自首，經紀人在截稿前，還沒有正式回應。

曾經是嘻哈團體大嘴巴，成員之一的薛仕凌，近幾年重心轉戰影視圈，多次摘下金鐘獎殊榮，但如今影帝卻也捲入閃兵風波，在4日上午大約10點左右，主動前往新北檢自首，到了中午檢方訊後，依照妨害兵役及偽造文書罪嫌，諭知薛仕凌30萬元交保，前後共待了2小時，不過實際上有無涉及閃兵事實，是否符合自首要件，都還有待檢方後續研議認定。

廣告 廣告

演員薛仕凌(2022)說：「我其實現在可以站在這邊，就覺得很開心了，然後現在心情還滿平靜的。」事實上藝人們的閃兵議題，從今年五月份就已經開始延燒，當時薛仕凌在受訪時，也曾坦承自己沒有服兵役，他說自己屬於「免役體位」，本來大學畢業後，已經準備要去當兵，但體檢時發現自己有「家族性高血壓」，還一路驗到第三次，後來得知自己的爺爺爸爸阿伯，全都因為高血壓沒有當兵。

演員薛仕凌(2023)說：「我們是做戲的人，就是會好好繼續做戲，然後端出更好的作品，就是繼續服務大家。」只不過曾談到自己免役，如今又怎麼會自首閃兵，到底有沒有花錢接觸閃兵集團，都還需要檢方進一步調查釐清，直到截稿前薛仕凌經紀人尚未回覆，眼前閃兵案再添一人，風波看來依舊未完待續。

原始連結







更多華視新聞報導

藝人閃兵再+1！金鐘影帝薛仕凌赴新北檢自首 昔稱「檢查3次被驗退」

閃兵爆案外案！威廉控遭「黑哥」勒索 新北檢另案偵辦

周渝民薛仕凌「與惡II」蹦火花 觀眾力拱組CP

