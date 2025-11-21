藝人閃兵役案衛福部下令徹查3複檢醫院 再要求2周內完成實地查核

多名藝人閃兵役案受社會關注，衛福部日前下令徹查三總、台大、北榮等三間指定兵役複檢醫院，釐清是否有不實開立診斷書情形。衛福部今天表示，初步瞭解台北市衛生局已收到書面資料，近日將邀集專家安排實地查核，衛福部已再度行文衛生局，要求兩周內完成。

多名藝人閃兵役案受社會關注，衛福部（圖）日前下令徹查三總、台大、北榮等三間指定兵役複檢醫院。衛福部21日表示，已再度行文衛生局，要求兩周內完成實地查核。（中央社資料照）

新北檢警今年2月起搜索偵辦藝人王大陸閃兵役案，後續追查出多名藝人涉案。衛福部在10月22日發函要求台北市衛生局清查三間負責複檢的指定醫院，包括三軍總醫院、台大醫院及台北榮總，要求在兩周內，釐清是否有不實開立診斷情形，若查出造假，將依法移送檢調偵辦。

因徹查結果至今沒有下文，衛福部長石崇良今天表示，這部分已交付地方衛生局了解；不過，因為需要調閱病歷、進行當事人訪查等工作，目前還未調查完畢，待有完整的訊息後，再跟大家說明。

衛福部醫事司副司長劉玉菁下午接受媒體電訪說明，初步瞭解，北市衛生局已收到書面資料，後續將邀集專家並安排實地查核，確認每個環節和書面資料是否相符，其中也包括抽看病歷、工作人員面談等，閃兵役常見相關疾病如高血壓等，也會納入考慮範疇。

外界關注何時會有結論，劉玉菁說，11月14日已再度行文給北市衛生局，要求兩周內完成實地查核，但畢竟權責機關有其壓力，若時程上有困難，已告知衛生局，不會為難他們，就是希望能盡快完成。

新北地檢署偵辦藝人閃兵役案，日前第二波共起訴12人，主嫌陳志明求刑6年，修杰楷、謝坤達等5藝人求刑2年8月。檢方當時表示，5藝人對青年世代具相當影響力，卻蓄意逃兵，背離社會期待。