藝人閃兵撤回三金獎項？ 文化部長李遠：收回理由不足

藝人閃兵案仍在延燒，截至昨天（5日）已有18人涉案，其中不乏三金得主，包含主動到案說明的薛仕凌個人就有3座金鐘獎、2座金曲獎，已認罪的陳柏霖是金鐘影帝，Energy坤達、書偉及棒棒堂威廉、小杰都甫獲金曲、金鐘肯定，民進黨立委林楚茵呼籲研議撤回獎項與獎金，文化部長李遠5日表示，與相關團隊討論後，認為收回獎項理由不足。

閃兵牽動多名演藝圈男星，已認罪閃兵的陳柏霖2012年憑藉《我可能不會愛你》的「大仁哥」獲得金鐘影帝；Energy合體復出後，今年以歌曲〈星期五晚上〉拿下金曲獎年度歌曲獎，但隨即爆出坤達、書偉涉閃兵遭拘提；棒棒堂上月底才在金鐘獎獲得最佳實境節目主持人獎，當時僅威廉涉案，之後又爆出小杰竟也閃兵。

民進黨立委林楚茵質詢指出，服兵役與納稅都是國民義務，如果政府表揚的藝人未履行義務，等於打臉守法的社會青年朋友，建議文化部與三金主辦單位及國防部協商，修正或補充檢討遴選與獎勵辦法。同黨的郭昱晴也提出，南韓若是逃兵，可以追回公營獎項；美國影藝學院如果違反道德準則，也可以取消會員資格跟獎項，文化部可以參考這些國際制度。

文化部長李遠答詢，目前徵詢到的意見，大部分都認為獎項是給當年度在各專業領域表現最傑出的人士，「要收回理由不足」，認為藝人就是要做到對自己要求更高，讓社會觀感更好，「現在他們很勇敢面對自己的錯誤，跟大家道歉，這是好事」。





