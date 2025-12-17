藝人閃兵案外案／車商小開曝曾請議員關心個資 楊植斗揭：王大陸覺得報案很丟臉
藝人王大陸「偷查個資案」今（17日）在新北地院開庭，車商游翔閔庭中證詞提及曾透過議員向北市刑大大隊長盧俊宏「關心案件」。對此，被點名的台北市議員楊植斗強調，因王大陸怕報案丟臉，相關聯繫僅是依法提醒警方保障報案人隱私、不得外洩案情，一切合法合規。
楊植斗稍早發表聲明，強調自己僅是接受陳情、提醒警方依法保障報案人隱私，並未介入案件偵辦或施加任何壓力。
楊植斗表示，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民來找他陳情一起被詐騙的案件，說他準備要以受害人身分去報案，但又覺得被詐騙很丟臉，不想被寫成新聞，希望警方不要透露相關案情給媒體，這一年來，政治人物及公眾人物的案件，的確常常透過司法系統被外洩，成為八卦或花邊，他認為王大陸的陳情合理，也致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。
楊植斗說，政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣，「不會問你身份的高低，只問你哪裡生病不舒服丶只問你的陳情有沒有道理」，只要有道理，盡力來幫忙，他的辦公室跟電話都是公開的，每個人都可以找他來服務，不需要去移花接木，好像他用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。
