藝人閃兵案延燒！複檢「北部3大醫院」遭點名 最快2週揭真相

藝人閃兵案延燒，衛福部上月底發文請台北市衛生局調查負責複檢的台大、北榮和三軍總醫院。對此，衛生福利部今（21）日表示，已於11月14日再度行文台北市衛生局，除審查醫院提供的書面資料外，將安排專家進行實地查核，以釐清是否存在「不實診斷書」或「不實病歷記載」等違規行為，最快二週內有結果。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，閃兵案發生後，衛福部即要求台北市衛生局啟動調查，相關行政處分也將由衛生局依法開罰。目前台北市衛生局已回報醫院提供相關書面資料，但由於案件涉及疑似不實診斷與病歷造假，屬重大違規，必須事證明確，因此仍需進一步實地查核，由專家陪同前往查看病歷跟流程。

她說明，將尋找專家安排三家醫院的實地查核，比對是否與書面資料相符，會找工作人員面談，時間上，原則尊重地方的安排，但應該會在二週至一個月內。這案子監察院也在追蹤調查，加上各界關注，相關機關都會很在意，會相互催促。

