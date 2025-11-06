藝人閃兵案持續延燒「三金獎是否收回？」 李遠：理由不足

即時中心／温芸萱報導

藝人「閃兵案」持續發酵，王大陸、陳零九、薛仕凌、阿達等多人涉案自首。對此，昨（5）日立法院教育文化委員會質詢是否撤回三金獎項，國民黨立委葛如鈞認為，若要撤回應有一致標準；民進黨林楚茵、郭昱晴強調服兵役是國民義務，三金獎應兼顧社會觀感。而文化部長李遠回應，獎項主要肯定專業表現，目前「收回理由不足」。

今年以來，台灣演藝圈爆發多起藝人閃兵案，新北地檢署與警方持續偵辦，追查出王大陸、陳零九、威廉、書偉、坤達等多人涉案。繼藝人唐振剛日前自首後，金鐘影帝薛仕凌4日也主動到案說明。而昨（5）日下午，藝人Lulu（黃路梓茵）的前男友、藝人阿達亦前往新北地檢署自首。事件引發社會關注，立法院教育及文化委員會昨日就此議題進行質詢，討論是否應撤回涉事藝人已獲頒的「三金獎項」。

對此，立法院教育及文化委員會昨日質詢會議，藍綠立委討論是否應撤回已頒發的金馬獎、金曲獎與金鐘獎「三金獎項」。文化部長李遠表示，目前尚無充分理由收回獎項。他說：「藝人應對自己要求更高，讓社會觀感更好。現在他們勇敢面對錯誤並道歉，是件好事。」李遠指出，多數意見認為三金獎項是依照當年度在各專業領域的表現而頒發，不宜因個人行為撤獎，收回理由不足。

郭昱晴表示，若參考國際制度，像南韓對逃兵會追回公營獎項，美國影藝學院對違反道德準則的會員也可取消資格與獎項，台灣文化部可借鏡此類規範。李遠回應，文化部尊重專業評審機制，也會持續檢討、尋求平衡。

林楚茵則強調，服兵役與納稅都是國民義務，藝人若未履行義務，會讓守法的青年感到不公平。她建議文化部應與三金主辦單位及國防部協商，修正或補充遴選與獎勵辦法，避免社會觀感受損。

國民黨立委葛如鈞認為，三金獎代表台灣影視音領域的最高榮譽，除特別貢獻獎外，所有獎項主要以作品表現為準，若要撤回獎項，文化部應有一致標準，並考量罪行情節。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

