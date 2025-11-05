藝人閃兵案持續延燒 劉世芳：出來自首會比較好

內政部長劉世芳呼籲，不管是藝人、明星或一般人，如果有違反《妨害兵役治罪條例》，還是出來自首會比較好。（圖／周志龍攝）

藝人閃兵案持續延燒，金鐘影帝薛仕凌昨（4）日自首涉犯《妨害兵役治罪條例》，訊後以新台幣30萬元交保。內政部長劉世芳今（5）日呼籲，不管是藝人、明星或一般人，如果有違反《妨害兵役治罪條例》，甚至是說在體檢的時候做一些大家都沒有辦法接受的部分，還是出來自首會比較好。

劉世芳今天赴立法院內政委員會列席報告業務概況，並備質詢，並在會前接受媒體聯訪。針對是否還有其他的閃兵藝人未爆彈，劉世芳指出，目前檢調4波偵查對象，內政部早在3、4個月前就請縣市政府與各地檢調單位幫忙查察，仍再次呼籲不管是藝人、明星或一般人，如果有違反《妨害兵役治罪條例》，甚至是說在體檢的時候做一些大家都沒有辦法接受的部分，還是出來自首會比較好。

此外，媒體詢問，有中國網紅在台灣拍影片，並在捷運與台灣人吵架。劉世芳說，不回答個別案件，會按相關規定處理。

