藝人閃兵案最新！ 衛福部：最快二週內實地查核「三醫院」 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣演藝圈爆發一連串男星「閃兵」事件，連帶負責複檢的三家指定醫院，包括：三軍總醫院、台大醫院以及台北榮總，也被質疑有沒有內神通外鬼。衛生福利部今（21）日表示，11月14日已再度行文台北市衛生局，在收到醫院提供書面資料之外，將再安排專家前往實地查核，以釐清究竟有沒有「不實診斷書」或「不實病歷記載」等違規行為，最快二週內完成查核。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，閃兵案發生後，衛福部就行文台北市衛生局進行查明及了解 ，相關處分也會由衛生局來開罰。

劉玉菁說，目前所知，台北市衛生局已回報，醫院有提供相關書面資料，但由於事涉不實診斷書或不實病歷記載，這些都屬於違規行為，需要事證明確，因此，衛生局還要安排實地查核， 由專家陪同前往查看病歷跟流程，實地走一趟，比對是否與書面資料相符，甚至會找工作人員面談，技術程序上會是這樣處理。

男藝人閃兵有數例均用高血壓或其他疾病，劉玉菁表示，如何查看病歷跟流程，衛生局正作業中，尋找專家安排三家醫院的實地查核，時間上，原則尊重地方的安排，但應該會在二週至一個月內。這案子監察院也在追蹤調查，加上各界關注，相關機關都會很在意，會相互催促。

劉玉菁說，衛福部最近一次11月14日已再度行文台北市衛生局，請其協助查核，上週也有與衛生局電話溝通，大家彼此互相幫忙，加速作業。

照片來源：CNEWS資料照

