藝人閃兵案 修杰楷陳柏霖等5人求刑2年8月

新北地檢署偵辦閃兵案，十四日起訴十二人。今年兩波起訴加上日前自首者，已知涉案藝人達十八人。據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，藝人王大陸則依偽造文書罪求刑一年。

新北檢警二月起偵辦王大陸閃兵案，五月再追查出多名藝人涉案。新北地檢署六月偵結，依涉犯《妨害兵役治罪條例》、偽造文書罪起訴主嫌陳志明、王大陸等二十八人。十四日檢方再起訴修杰楷、陳柏霖等十二人。

目前已知涉案藝人包括六月起訴的王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等十人。十四日再起訴五名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），再加上日前自首的唐振剛、薛仕凌、阿達，已知有十八藝人涉案。

檢方針對最新起訴的五名藝人修杰楷、陳柏霖等，以公眾人物對青年世代具相當影響力，卻蓄意逃兵等理由，具體求刑二年八月。

據了解，檢察官也針對第一波起訴的役男具體求刑，四個月兵役者求刑一年、一年兵役者則求刑二年二月。至於王大陸當時因陳志明入監，未能完成後續逃兵犯行，雖不構成《妨害兵役治罪條例》，但也依偽造文書罪求刑一年。