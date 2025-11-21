藝人閃兵案 衛福部曝最新查核進度

▲藝人閃兵案延燒，北市衛生局預計調查台大醫院、台北榮總及三軍總醫院，衛福部表示，最快2週可以完成實地查核。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 藝人閃兵案延燒，地檢署偵辦閃兵集團案掌握特定不肖醫師配合。內政部表示，有掌握不肖醫師並與衛福部勾稽。衛福部日前提到，已發文請北市衛生局調查，重點在台大醫院、台北榮總和三軍總醫院。衛福部醫事司今（21）日說明，近一次行文給衛生局，盼最快2週內可以完成實地查核。

針對閃兵集團，地檢署偵辦掌握有特定不肖醫師配合，衛福部醫事司司長劉越萍日前曾表示，10月22日發文請台北市衛生局調查，重點在負責複檢的台大醫院、台北榮總和三軍總醫院。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今日則說，目前北市衛生局回報，醫院已經提供書面資料，但因為整個流程還需要安排找專家共同實地查核。

劉玉菁指出，因爲當時有討論不實診斷書或是病例記載的部分，這些若是屬實為違規行為，但要懲處仍須事證明確。目前檯面上所看到的案例都有提到高血壓，但是否要檢視有無其他疾病閃躲兵役，會納入考量。

劉玉菁說明，通常調查會提供書面，但在必要之時，也會進行實地查核，並尋求工作人員面談。她表示，最近一次行文給台北市衛生局是11月14日，對於實地查核，希望最快2週完成。

