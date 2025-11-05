藝人閃兵自首再+1！「LULU舊愛」阿達今赴新北地檢 訊後30萬元交保
藝人涉閃兵風波連環爆，繼金鐘影帝薛仕凌昨赴新北地檢自首後，LULU黃路梓茵舊愛、藝人阿達今（5日）現身新北地檢自首閃兵，檢方複訊後，諭令30萬元交保候傳。
王大陸先前爆出偽造病歷逃避兵役，後續經過檢調深入追查出「閃兵集團」，第一波拘提棒棒堂男孩威廉、小杰、藝人陳零九、陳大天等人，第二波則有Energy成員坤達、書偉、男星陳柏霖等，且傳出涉案藝人還不只這些。
「閃兵」風波越演越烈，Energy前成員唐振剛上月28日赴新北地檢自首，成為首名自首藝人，昨天前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌也低調前往新北檢自首，坦承偽造高血壓診斷病例閃兵，檢方複訊後，諭令30萬元交保候傳。
今天中午左右，傳出LULU黃路梓茵舊愛、藝人阿達（本名昌璟翔）也前往新北檢自首閃兵，檢方複訊後，諭令30萬元交保候傳。
