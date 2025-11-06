藝人閃兵頻傳 顧立雄：研議加重刑責
檢警偵辦王大陸逃避兵役案陸續執行3波約談行動，近日又傳出將有第4波搜索，還有男藝人主動到案。針對義務役男的「閃兵」問題，國防部長顧立雄表示，是否加重逃避兵役的刑罰，會與內政部等研議，至於除役年齡也會適切考量。
顧立雄今（6）日到立法院外交及國防委員會報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢，在會前受訪，針對媒體詢問法務部認為「閃兵」刑責應延長到7年，還有立委建議修法，「閃兵」超過36歲要補服兵役等，他有最新回應。
顧立雄表示，妨礙兵役條例的相關刑責問題，會由國防部與內政部，還有相關的部會研議。他說，至於除役的年齡，與妨礙兵役其實沒有完全的連結在一起。事實上，有構成妨礙兵役的行為時，就有妨礙兵役條例治罪。
顧立雄指出，有關除役的年齡，會考慮國軍對於不同階層能夠達成任務所需要的年齡，會做適切的考量。
此外，針對外傳國軍規劃編列預算採購635套可攜式無人機反制系統，顧立雄則回應，目前都還在建案當中，細節不便透露。
