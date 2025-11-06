藝人閃兵風暴 劉世芳：刑期多寡、體位標準都傾向加嚴

劉世芳率部內長官一同品嚐刈包力挺國產豬。 圖：高逸帆／攝

藝人閃兵風波不斷，最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下；另外，國民黨立委黃健豪日前也曾提修正《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，內政部長劉世芳今（6）日表示，內政部與國防部態度都非常一致，包括刑期多寡、體位標準都是傾向加嚴。她也說，關於體位區分標準，國防部傾向明年4月定案。

國防部長顧立雄今上午表示，《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。他也說，除役年齡跟妨害兵役其實沒有完全連接在一起，因為有構成妨害兵役的行為時，就會以《妨害兵役治罪條例》治罪。至於除役的年齡，他則說，會考慮到國軍對於不同階層所能達成的任務，其所需的年齡，來做適切考量。

內政部今下午舉行部務會報後記者會，役政司長沈哲芳受訪表示，《妨害兵役治罪條例》的主管機關是國防部，國防部目前規劃是開放各方意見來共同討論，再整合各方的情況評定，但目前還沒有定案。至於除役年齡，沈哲芳則說，這牽涉到國防部兵源的應用，以及體能、部隊裡面的管教問題，所以國防部態度也是聽取大家的意見，共同研議相關措施。

談及體位區分標準，沈哲芳表示，該應用是內政部跟縣市政府，但標準制定、法律主管機關是國防部。他說，體位區分標準必須要兩部會共同研議，主管機關有一定的作業期程，初期國防部給的意見是11月中旬會預告，但是作業流程還是要尊重其規劃。

沈哲芳並指，明天也會跟國防部進行項目確認，比如精神疾病就牽涉較廣，有精神疾病的裝作沒病、沒病的裝有病不想進去，醫生也很難鑑定，因此還要再確認，預告時間也可能會延後。另外，他也說，若是除役後才發現閃兵，也不一定要回來服役，也有另個機制可以加重其刑三分之二，但尚未定案。

至於內政部的態度，劉世芳回應，在加重刑期上尊重法務部，國防部好像也是傾向這樣的態度。至於體位區分標準，她則說，就她了解，國防部傾向明年4月定案，因為這牽涉到體檢與健保就醫紀錄要結合，才知道對方裝病是裝真的還是裝假的，因此機制都要重新走一邊，但大致上，內政部跟國防部的態度都非常一致，包括刑期多寡、體位標準都是傾向加嚴。

劉世芳說，包括刑期多寡、體位標準都是傾向加嚴。 圖：高逸帆／攝

另外，在記者會開始之前，劉世芳率領內政部次長馬士元、役政司長沈哲芳、消防署長蕭煥章、事故安全官，以及替代役男們一同吃下刈包。她說，他們跟所有的養豬的人一樣，對台灣養豬產業很有信心，請大家多吃國產豬。

