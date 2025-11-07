藝人閃兵風波》為什麼扁平足可以免役？醫揭關鍵原因「腳痛到走不了」
近期台灣演藝圈爆發多起藝人涉嫌偽造病歷閃避兵役的案件，包括陳柏霖、修杰楷等知名男星陸續因閃兵案遭到檢警拘提。這些案件中，不少人選擇以高血壓等疾病作為逃避兵役的理由，但其實台灣兵役制度中確實有合法的免役標準，其中「扁平足」就是民眾較為熟知的項目之一。《優活健康網》特摘此篇分享扁平足的症狀、治療與日常保健。
扁平足的免役條件
依據台灣兵役體位區分標準規定，扁平足足弓角大於168度者判定為免役體位，足弓角大於165度且小於等於168度者則為替代役體位。
這項標準是以站立時足部側位X光測量第五蹠骨下緣連線與跟骨下緣連線之夾角，測量計算至小數點第1位並四捨五入。自1974年實施的兵役體位區分標準因應2014年募兵制度於2012年改制，新修訂的體位標準重新界定了替代役及免役的判定。
為何扁平足可以免役？
為何扁平足可以免役呢？嘉義大林慈濟醫院關節中心醫師洪榮斌解釋，扁平足是一種結構異常，患者足弓比較低甚至不存在，導致腿後肌群無力。當進行劇烈活動時，足底壓力容易增加，腿後肌便容易發炎、疲乏，導致足部內側與腳踝感到疼痛。
扁平足患者站立時腳掌外觀平貼於地面，足弓角度不足將無法吸收身體重量與地面產生的反作用力，嚴重症狀包括足底疼痛、抽筋、痙攣、行走緩慢、易疲勞，以及因疼痛而使行動能力受限制等。
洪榮斌表示，將嚴重扁平足列為免役標準的主因，因為軍事訓練常包含行軍、跑步等項目，對於嚴重扁平足患者來說可能較無法負荷。
適當復健可改善扁平足
並非所有扁平足患者都會影響日常生活，有些役男曾因扁平足而提早退伍或縮短役期，但這並不代表他們完全無法從事體能活動。
洪榮斌指出，青少年時期的扁平足可藉由穿著有足弓支撐的鞋子達到緩解效果，或進行腿後肌群訓練來增加運動表現；成年人扁平足患者則需依臨床症狀評估治療方式，輕度者可穿矯正鞋，嚴重者則須評估分級並藉由手術改善，例如加強內側肌肉縫合或將跟骨內移來矯正力線。
若沒有接受物理治療、運動訓練或足弓支撐，隨著年紀增長可能造成腳部變形，因此仍建議及早診斷、合適治療。洪榮斌提醒，扁平足並非無法改善的疾病，透過適當的復健與訓練，多數患者都能維持良好的生活品質。
（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：藝人閃兵風波不斷！足弓角大於168度扁平足 合法免役）
