「藝人閃追」案頻曝光 退將季連成：能夠要當兵一定要當兵

[Newtalk新聞] 前中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成這次在花蓮救災的霸氣與能力圈粉無數。他接受Yahoo《齊有其理》網路節目主持人王時齊專訪，今（5）天中午播出。被問及最近多起藝人閃兵的時事題，以將軍退伍的季連成強調，自己是從小立志要報效國家當兵，「我覺得，年輕人還是要以國家安全、國防為重，能夠要當兵一定要當兵。」王時齊問，如果有機會到校園裡宣講個人從軍的想法，「我很樂意啊」！

季連成說，少子化是一個趨勢，不管是我們國家或全球都是這個問題，「我覺得，我們年輕人還是要以國家安全、國防為重，能夠要當兵一定要當兵，我們國家國防上真的很需要這些服兵役的年輕人」。

季連成表示，我們的兵役制度分為兩個募兵和徵兵，現在因為募兵的人數越來越少，所以說現在本來是志願役、義務役或替代役又變成回到徵兵一年，又變成徵募並行的政策，但我們並沒有讓他們這些年輕人去當志願役士兵，只是希望能夠按照徵兵一年的役期，希望他們能夠回到我們的軍隊裡面來。

季連成強調，國家安全是每一個人的責任，如果有機會很樂意到校園裡面跟年輕人講一講個人從軍、報效國家的這些想法。

