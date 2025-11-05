藝人阿達涉逃兵主動赴警檢說明 訊後諭知30萬交保

藝人阿達說道，「很特別，我怎麼講話也變這樣。」

今（2025）年節目金鐘獎頒獎典禮上，藝人阿達入圍綜藝節目主持人獎，還和前女友Lulu、陳漢典夫妻並肩而坐，引起熱議。但如今本名昌璟翔的他也捲入閃兵案，5日上午阿達低調前往警局與新北地檢署說明案情，檢方訊後依《妨害兵役》及《偽造文書》罪，諭知30萬元交保。

其實前一日，曾兩度獲得金鐘影帝的薛仕凌也才主動到案，同樣以30萬元交保；但傳出阿達與薛仕凌不認閃兵，只坦承曾與閃兵集團首腦聯絡，說法仍待進一步調查。演藝圈閃兵案持續延燒。內政部長劉世芳就呼籲涉及逃避兵役的當事人，都應儘快出面。

內政部長劉世芳指出，「不管他是藝人或是明星、或是一般人，如果你有違反《妨害兵役治罪條例》，甚至是說在體檢的時候，做一些大家都沒有辦法接受的部分，還是出來自首會比較好。」

而由於目前涉案藝人，包含不少「三金」得主，各界持續關注是否可能撤回獎項？文化部坦言，理由並不足夠。

對於國民黨立委羅廷瑋的質詢，文化部長李遠諮詢三金委員後回應道，「大部分的意見都是說在辦法上我們給一個獎出去，都是在那一年，給在技術方面他表現得最好的， 過了幾年之後或者把他收回來，這個理由非常不足。」

民進黨立委郭昱晴進一步詢問，「我們是不是也應該要建立一套 ，就是文化榮譽倫理的一個準則。」

李遠回覆，「沒問題，我們會繼續研究這個題目。」

另外最高檢察署日前指出，依現行法規閃兵最重處5年以下有期徒刑，但從2009年至今被起訴的1670人中，只有2人被判刑1年以上，入監服刑者僅0.1%。因此強烈建議應提高法定刑度為7年以下且不得易科罰金，以遏止相關狀況一再發生。

