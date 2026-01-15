藝人陳向熙閃兵被起訴 BL劇製作單位火速換角告詐欺

閃兵藝人陳向熙因為涉及詐欺案，今(1/15)日以被告身分到北檢出庭。呂志明攝



藝人陳向熙因為透過閃兵集團逃兵役被起訴，事發時他正參加《向流星許願的我們》BL網路劇演出，劇組得知後緊急換角，並認為陳向熙隱匿自己逃兵的行為，讓劇組誤以為形象清新才會邀他拍戲，如今因為閃兵事件害公司換角止血，製片公司有意思國際傳媒因此對陳向熙提出詐欺罪告訴，台北地署今(1/15)日以被告身分傳喚陳向熙到案釐清案情。

理個平頭的陳向熙似乎熟門熟路，一早由律師代為向法警室報到，然後悄悄直上北檢3樓偵查庭，開完庭後陳向熙一直與律師在討論案情，直到11點才從北檢大門離開，記者問他為何來北檢，有沒有什麼話要說，他始終沈默不語。

藝名Teddy的陳向熙，因參加上海模特兒比賽出身，透過網路被星探發掘，此後成為台灣團體SpeXial第二期前成員，與晨翔、Evan於2014年6月5日正式從SpeXial出道。曾為《綜藝3國智》、《完全娛樂》的主持人，並在去年4月28日開鏡拍攝的BL劇《向流星許願的我們》擔綱演出。

去年新北地檢署偵辦「閃兵集團」弊案，發現多名藝人透過集團主嫌陳志明等人幫助，教導以憋氣影響血壓檢測或由被槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，取得醫院開立重度高血壓，以此逃避兵役。

去年5月14日，當陳向熙在高雄拍攝《向流星許願的我們》時，在下榻飯店遭新北市刑大拘提移送新北地檢署偵辦，經檢察官複訊後以涉犯《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪，諭知28萬元交保。同年6月16日被新北地檢署依法起訴，同案被起訴的閃兵藝人還包括陳零九等多名藝人。

當陳向熙爆發閃兵事件後，《向流星許願的我們》劇組隨即決定換角，改由在《八尺門的辯護人》中嶄露頭角的29歲初孟軒接演，而陳向熙先前已完成10多天的戲份也全數重拍。

事後劇組認為，當時在替戲劇找角色時，陳向熙明知他閃兵，卻隱瞞不說，以致劇組誤信其形象清新，讓他擔綱演出，但閃兵事件發生後造成公司重大損失，認為陳向熙涉犯詐欺，因而提告。

