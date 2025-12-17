藝人陳家逵騎鐵「馬」送暖 自彈自唱為植物人「頌」祝福

藝人陳家逵騎鐵「馬」送暖，到創世台中院自彈自唱，為植物人「頌」祝福。（圖：創世台中院提供）

馬年將來臨，創世基金會台中院啟動「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，邀請藝人陳家逵擔任愛心大使，以以「身騎鐵馬」方式，帥氣出場，象徵「馬」年，要為弱勢送暖，更現場自彈自唱，為植物人阿蓉及先生「頌」祝福，呼籲民眾伸出援手，支持寒士吃飽30送禮到家，讓植物人及弱勢家庭，溫暖過好年。

藝人陳家逵分享，平常忙著拍戲，很榮幸抽空前往創世台中院陪伴院民，盡一點微薄力量，希望大家支持寒士吃飽30送禮到家。院民阿蓉的先生，現場牽起太太的手，兩人多年相互扶持、共同面對生活挑戰，陳家逵在旁也深受感動，現場鋼琴自彈自唱，用歌聲為他們「頌」上祝福，也為創世台中院30位植物人帶來暖心能量。

創世台中院院長陳韋龍表示，台中院目前照顧30名植物人，家屬因長期照護面臨沉重的經濟壓力。年關將近，創世「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，在農曆年前將祝福年禮與紅包親送到植物人與弱勢家庭手中，讓他們感受社會的關懷與溫暖。歡迎企業或民眾捐款支持祝福年禮800元及過年應急紅包600元，也可報名參與送禮義工，一同將溫暖送進弱勢家庭，陪伴他們迎接安心、平安、無憂的新年。（寇世菁報導）