藝人陳昇展取消 南美館：審查不及 外界批內容不佳

南美館原訂春節期間推出藝人陳昇展覽及音樂會，各界撻伐聲浪中，以審查不及為由，通知取消。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市美術館原有意讓民眾在春節期間有更好參觀體驗，邀請陳昇團隊合作春節檔期展覽，並於初五舉辦彈唱會，將音樂饗宴帶進美術館，然因內部展覽審查會無法即時召開，5日南美館指該檔期順延辦理；豈料，在臉書團體引發無限討論且無限上綱，9日南美館再度發表聲明，強調該展覽與相關活動取消。

南美館今年起只剩原1館，原為創造亮點，與陳昇團隊洽談合作，以音樂會搭配展覽方式，雙方互惠，然因與南國美籌備處進行2館交接、展間和可營運空間縮減、經費預算不足等種種問題，原欲舉辦的「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」及春節期間相關活動，因館內展覽審查程序，在開展前未能完成，原訂6日舉辦的記者會，南美館在5日發表聲明表示「忍痛決定展覽順延辦理」，將在程序完成後公布。

豈料，這項延期之舉，在「靠北藝術」臉書仍持續引發軒然大波，從認為商業與資本運營，將藝術珍貴，可言說的主題性消解，再批陳昇為性騷者，並從其展覽主論述文字中，批評內文涉及性騷、涉及未成年意象操弄的文字，可以通過審查？痛批南美館在性別與兒少保護意識上警覺性等。

南美館館長龔卓軍在5日的聲明時，強調南美館日後將更慎重進行各項展覽審議程序與時程，穩健把握南美館自我定位與市民觀眾的嶄新關係，然各界仍砲聲隆隆，南美館9日再度發出聲明，指陳昇團隊提出取消合作意向，尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消此次展覽與相關活動規劃。