藝人「閃兵」案冰山一角？台灣男性是如何讓自己免服兵役
台灣演藝圈近期「閃兵案」延燒，王大陸、陳柏霖、修杰楷、男團Energy成員等多位知名藝人捲入其中，他們涉嫌在仲介集團協助下偽造病歷以逃避兵役，遭檢方兩年八個月的求刑。
這些非法案件恐怕只是冰山一角，更令人關注的是，台灣役齡男子的整體免役率高達16%，而鄰近的南韓、新加坡也都只有5%，台灣內政部長表明此現象「明顯不合理」。
有接受BBC中文訪問的台灣男性透露，自己曾短時間內增重以符合「替代役體位」，也有醫學生被指在過於寬鬆的免役規定下「鑽漏洞」。
多名專家表示，目前的規定過於籠統，而免役率過高對國防影響很大。面對爭議，當局已預告將修正體位標準與服役條件。
半年增胖30公斤
「我覺得當兵太花時間。」曾經嘗試逃避兵役的表演工作者K對BBC中文解釋原因。
因為嚮往舞台，K在大學四年級得到演出機會，為了剛起步的事業，設法讓自己延畢兩年，但無論怎麼拖延畢業的時間，都還是得面對兵役問題，如此一來，正在起飛的表演事業就會中斷。
他研究規定後發現，只要胖個30公斤，就能讓自己從「常備役體位」變成「替代役體位」——這是指役齡男子經徴兵檢查後被分類的體位標準，後者因身體狀況而不用當常備役。
以K當時的情況，一旦符合「替代役體位」，原本18個月的役期可大幅縮減為14天，等於省下500多天來衝刺事業。他開始日吃五餐，餐餐高油高糖，伙食費每天上千餘元台幣，半年後胖了30公斤，以103公斤的體重成了替代役。
「當時家人覺得何必要這樣弄壞身體，但年輕的時候，會覺得這些沒差。」
談起自己20幾年前逃避兵役的往事時，K有些後悔，他的身體被撐大後，難以再回到瘦的體態。「當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。」
今年2月起，接二連三的藝人閃兵新聞爆出，K表示很有感觸，可以同理藝人面對兵役的焦慮，是一種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。
K並非特例，藝人閃兵新聞傳出後，社群媒體上許多人分享周遭親友逃避兵役的方法，大多是增肥或減重。例如180公分的役男在一個半月內只喝水不進食，讓自己瘦到50公斤，「臉色蒼白像從井裡撈起來的水鬼」；還有人拚命灌奶茶、吃雞排或體檢前猛灌水，讓自己超重。
藝人閃兵案冰山一角？
據台灣《兵役法》法令，男性國民年滿18歲都要接受徵兵，身分上屬於「役齡男子」（簡稱「役男」），直到36歲才能完全除役。若不依法接受兵籍調查、徵兵檢查等，據「妨害兵役治罪條例」可處五年以下有期徒刑。
對一般人來說，改變體重是逃避兵役最「簡單」的方法，權貴和藝人則可能「用錢解決」。
內政部役政司數字顯示，台灣近年免役率高達16%、約有1.7萬人，其中三成是因為過重，其他免役原因各佔少數，包括智能偏低、畸形足、心律不整、精神官能症等。
內政部長劉世芳表示，經比對健保資料後，目前役男免役率「明顯不合理」，懷疑部分體檢報告涉及偽造或不實陳述。
今年2月，以電影《我的少女時代》走紅的藝人王大陸，被控以新台幣360萬元（11萬美元；81萬人民幣）經不法集團利用假造醫療證明方式躲避兵役。其後，當局分數波拘捕閃兵仲介及涉嫌逃避兵役的藝人，他們幾乎都是透過仲介偽造「血壓異常」等病歷以申請免役。
而在藝人「閃兵」案曝光之前，內政部役政司早在去年12月開始行政調查，並通報地方政府，截至目前有133案。
台灣內政部役政司代理科長廖淑君向BBC中文表示，兵役體位判別是由地方政府負責，中央則是複審，但去年底發現因高血壓而申請復檢改判體位的案件數異常，因此回溯到2010年開始清查、造冊，並移交司法機關。
她指出，役政司在比對這波受到矚目的假造高血壓逃兵案件後發現，部分涉案役男與他們清查結果具有高度共通性，便於9月中旬啟動行政調查，函送所轄16個地檢署偵辦。
「涉案的不只藝人，只是藝人讓這案子比較受到注意而已。」廖淑君解釋。
據最高檢察總署資料，2009年起至今年9月，涉犯「閃兵」案件之被告共計2,198人，其中1,670人經檢察官提起公訴。
役男逃避兵役的方法主要是「滯留境外」（1,012人）；至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師等，查獲的並不多，16年來僅48人被查出並移送法辦——最高檢察總署認為，這些查獲案件只是冰山一角。
醫學生最易鑽漏洞？
值得注意的是，醫學生免役的情況最為普遍。台灣監察院2001年的報告稱，每年醫學系畢業役男，體檢不符免服兵役的機率是一般人的十二倍，入營後再驗退的機率也高達三倍。
2004年曾爆出40位役男朝胸腔扎針孔以氣胸名義申請改判體位的新聞，為此，有立法委員提案修改醫師法跟替代役實施條例，防止醫學生逃避兵役。
有醫師認為，就跟藝人不想中斷事業一樣，醫學生也不願比其他人晚兩年進入住院醫生訓練。台大心理系畢業的曾柏文提到自己當初當兵下部隊，被派去受醫務士訓後，輪值醫務室協助看診開藥，「因為醫官太缺」，他說盛傳原因是「那些正牌醫學畢業的，太懂得如何技術驗退」。就有關傳聞，BBC中文未能獨立查證。
有不願具名的醫生向BBC中文透露，大多數人以增重來取得免役資格，但他也聽過有醫學生會在體檢前，使用特定藥物來引發急性症狀。他說，醫學生免役率高的原因，主要是「體位區分表中有很多醫療專有名詞跟疾病，醫學生具有專業知識來應對」。
近期因為閃兵新聞，相關單位要求重新審查體位標準，亞東醫院大腸外科醫師林耿立曾代表出席會議，他指出體位區分表和免役規定非常的多，也很寬鬆，醫學生如果細看規定，會比一般人更容易發現自身符合免役的條件。
「例如你動過手術，手術後身上有個小傷口，這也可能符合免役的條件。」
他解釋，規定中只寫著手術後出現併發症，卻沒有寫清楚嚴重到什麼程度，有很多空間獲得免役條件。「如果手術是造個人工肛門，這免役很合理，但現在的規定太籠統，傷口疼痛也是併發症，疤痕厚也是併發症，就很容易達到。」
內政部役政司代理科長廖淑君也坦承，目前的體位標準有很大漏洞，尤以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）的漏洞最大，因為過胖或過瘦而免役的數量，佔了整體的三分之一，另外就是扁平足，「藝人閃兵案爆出的高血壓問題，反而不是免役的主要因素」。
相較之下，同樣擁有兵役制度的新加坡不僅體檢完整且仔細，對於體位就極為嚴格，即使役男體重過重，也無法免除兵役。
一名移民新加坡、取得新加坡籍的台灣人J在社群媒體表示，他有脊椎側彎的問題，前幾個月在私人醫院照了X光，取得詳細報告，軍醫看了診斷證明後，會預約政府醫院的骨科再去詳細檢查。
台灣內政部目前正與國防部討論修法，對於超過役齡的閃兵者可能加重其刑三分之二，同時預計明年4月定案體位區分標準，將現行BMI值大於35就可免役的標準，大幅提升為45。
內政部長劉世芳進一步表示，體位標準的檢討將會參考鄰近亞洲國家作法，並導入役男健保就醫紀錄進行勾稽，防止以虛假病歷逃避兵役。
免役率高如何影響國防？
台灣自二戰時期，由日本殖民政府開啟徵兵制，國民政府來台後沿用。早期義務役是兩年、三年，後來改成一年兩個月，但到2018年底，國軍的常備部隊已都由志願役人員組成，徵兵而來的役男只要接受四個月軍事訓練後，就可以返回社會，不用進部隊。
「因為要逐漸走向志願役制度，讓役男進入軍隊的需求變少，體位標準就改得比較寬鬆，讓很多人都可以去服替代役、補充兵力，甚至直接免役。」揭仲說。
內政部役政司資料顯示，依據四個月義務役期期間的役男體位區分標準，體檢免役比例是25%；而隨2023年蔡英文政府把兵役修正恢復一年役期，免役比例於2023年達16%、約1.7萬人。廖淑君表示，這也算太高，需要修正。
揭仲解釋，因為中共犯台的危機，原本朝向全員都志願役的兵役設計改變，2023年蔡英文政府將原本四個月的義務役，恢復為一年役期，「那麼早先的體位標準，就顯得太過寬鬆，需要重新調整」。
他表示，隨著中共軍力及科技運輸能力提升，台灣要在海空攔截共軍的機率越來越低，因應共軍登陸的國土保衛戰就不可避免，迫使台灣必須在平時維持更多數量的兵力，而在國防財力有限之下，義務役是較低的單位人力成本，以換取比較多的在營人數。
揭仲強調，在兵力孔急的情況下，如果免役率高達16%甚至到20%，就代表會有相當程度的缺額。他舉例，以國防部的估計，2029年應該有5.3萬名新增兵力，如果免役率有16%，那幾乎是少了一萬人，就會影響到部隊的人力補充。
對照之下，在同樣有義務役的新加坡、韓國，當地役男體檢後的免役率大約僅5%。
揭仲表示，不會有哪個國家的男性喜歡當兵，但在同樣有義務役的韓國，因為社會氛圍的關係，對於逃避兵役者採取嚴厲的批判態度，與之相對，台灣社會對此則比較寬容，逃避兵役的人甚至不會付出代價。
這種差異的背後，除了是制度漏洞，也揭示更深層的文化因素——華人社會「重文輕武」，而台灣軍方形象欠佳、義務役訓練品質不佳，當兵的人很多時候要處理與保家衛國無關的雜務。
有當了一年義務役的網友說，當兵時被要求幫當地人的民宿裝潢清潔、替民眾的庭園拔草。這類「浪費時間」的抱怨口耳相傳，讓很多男性還沒到服役年齡就感到焦慮，甚至有高中生在網上公開詢問如何「讓我的脊椎側彎更嚴重」以逃避兵役。
但揭仲觀察到，隨著中共對台的軍事威脅程度不斷增加，社會氛圍正在改變，台灣人對於逃避兵役的態度變得更有保留。他呼籲當局改革兵役制度，在收緊體位標準後，也要公平而嚴格地執行。
