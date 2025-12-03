藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治

45歲藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。

Gino因為乾燥症眼睛一半以上都很乾燥，飽受困擾多年。（圖／翻攝自IG）

Gino在Instagram發文，提到很多人眼睛乾燥是因爲乾眼症，不過他的眼睛乾卻是因為乾燥症（又名修格蘭氏症）：「再過兩天就幫眼睛做個手術了！眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道」，Gino無奈的說，平均一天當中有一半的時間，都會感到眼睛又乾又酸：「真的很痛苦！」

馬偕醫院公開的衛教資訊指出，修格蘭氏症是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會攻擊自身腺體，尤其是淚腺和唾液腺，導致眼睛和口腔乾燥不適。此疾病雖常見於40至50歲女性族群，但男性同樣有可能罹患，且影響範圍不僅限於眼睛和口腔，還可能延伸至鼻腔、喉嚨、皮膚甚至呼吸道。

「原本以為只是單純的乾眼症。」Gino分享，他曾多次就醫，跑遍眼科和風濕免疫科，卻只拿到人工淚液，雖能暫時舒緩眼睛不適，但無法根本解決問題。醫療專家表示，診斷修格蘭氏症需進行多項檢查，包括淚液測試、唾液腺檢查及抽血檢驗自體抗體，必要時還會進行唇部小唾液腺切片確診。

「原本以為只是單純的乾眼症。」Gino曾多次就醫，卻只拿到人工淚液，雖能暫時舒緩眼睛不適，但無法根本解決問題。（圖／中天新聞）

治療修格蘭氏症主要著重於症狀舒緩，常見方式包括使用人工淚液、咀嚼口香糖刺激唾液分泌、使用人工唾液及免疫抑制眼藥水等。馬偕醫院指出，若症狀較為嚴重，醫師可能會開立藥物刺激唾液分泌，甚至使用抗風濕藥物或免疫抑制劑來控制全身性發炎反應。

修格蘭氏症患者除了眼乾口乾外，還可能伴隨關節疼痛、皮膚乾裂或陰道乾燥等症狀。醫療專家建議患者日常生活中應多補充水分，避免長時間處於乾燥環境，飲食方面則應減少含咖啡因、酒精及糖分的飲品，同時避免食用辛辣刺激性食物。此外，由於口乾容易導致蛀牙，患者需特別注重口腔保健，定期接受牙科檢查。

