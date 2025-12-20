藝伎咖啡標示惹議！歐客佬董座道歉也沒用 遭撤十大伴手禮資格

（生活中心／綜合報導）曾多次獲選「台中市十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，近日因巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議引發關注。董事長王信鈞在神隱多日後，於今上午出面向消費者鞠躬致歉，表示盼能平息外界質疑，但事件仍持續延燒。

圖／曾多次獲選「台中市十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，近日因巴拿馬藝伎咖啡產品標示爭議引發關注。（翻攝自 歐客佬精品咖啡 正式臉書專頁）

本案起因於巴拿馬知名咖啡莊園主 Willem J. Boot 發文指控，歐客佬疑以其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷販售。台中市食安處隨後前往調查，認為涉違反食安法、疑有標示不實情形，並依法辦理。歐客佬雖召開記者會說明，稱內部機制出問題、資深員工疏失導致錯植產地並重申退貨機制，但仍未能止血。

台中市工商發展投資策進會隨後指出，為維護「台中市十大伴手禮」活動公信力與品牌形象，評議委員會議決議撤銷歐客佬得獎資格，並將依法收回其獎座及證書。工策會強調，該選拔長期以品牌誠信、產品品質與食品安全為核心，若得獎廠商發生爭議致影響社會觀感、恐損及活動形象，主辦單位可依簡章撤銷資格，且自撤銷日起３年內不得參選。

