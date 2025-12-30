「藝元復始，向海而行」海洋委員會114年「復振航海文化力」 展現臺灣深層海洋文化DNA

鍾和風/高雄報導

為縮短國人內心與海的距離，海洋委員會今(114)年持續推動「復振航海文化力」計畫，支持64件專案計畫，投入海洋文化知識建構、造舟技藝傳承、航海智慧實踐及海洋藝文創作扎根等面向。透過經費補助與跨域合作，海洋委員會攜手公私團體引領國人重新理解海洋，逐步形塑全民共享的海洋人文生活環境。

「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」11月9日在衛武營國家藝術文化中心演出。(圖/海委會提供)

海委會管碧玲主委表示，海洋是國家發展的關鍵，文化更是臺灣航向海洋的舵手。因此，海委會積極將海洋意象融入常民生活，藉「復振航海文化力」計畫，創設以海洋為主體的國家級文化獎項「海洋文化獎」，發起「海洋文化領航計畫」徵求，邀請公私各界的夥伴共同發掘臺灣人海共構的智慧，或以多元多樣的藝文行動，用創意訴說海洋的精神內涵。從國家級文化獎項的設置，到公私各界遍地開花的計畫響應，海委會經由人才培育、公私協力到典範樹立的全方位策略，凝聚全國對海洋的熱愛與認同，為「海洋子民」參與海洋引領出新航路。

以人文行動營造海洋日常。(圖/海委會提供)

海洋委員會表示，海洋是展現藝文特色與創意動能的舞臺。賴清德總統所提出的「探索海洋」施政方向，從安全、科技、教育到文化，全方位展開面向全球的海洋新篇章。海洋委員會自113年起，在行政院支持下，推動為期四年，以「船」為載體、「出航」為核心架構的「復振航海文化力」中長程計畫，系統性整合知識、技藝、能力與創作，讓海洋文化成為推動社會前進的重要力量。

114年度「復振航海文化力」，以「薪傳」、「船藝」、「藝海」與「海味」四大類別，多面向支持臺灣海洋人文版圖的擴展。接續113年度計畫執行，114年共獲143件申請，最終補助64件，投件的踴躍不僅展現臺灣社會豐厚的海洋文化量能，更反映出國人面對海洋更深的思考、更豐富的創見與更積極的行動力。

「薪傳」類聚焦海洋文化知識建構與出版。114年共補助13案，調查研究涵蓋高雄、臺南、宜蘭、澎湖、綠島、蘭嶼、馬祖及基隆等地，以專書與圖文繪本形式，將地方海洋記憶轉化為全民共享的文本，厚植臺灣海洋文化知識體系。

「船藝」類以造舟技藝傳承與航海實踐為核心，支持舟船製作、航海知識傳習與國際交流。114年共補助16案，涵蓋原住民族與各族群造船技藝復振、航行實踐、博物館舟船修復及跨國航海交流，讓航海精神從歷史走入當代生活，重新連結人與海洋的關係。

「藝海」類以海洋為創作主題，透過視覺展覽、表演藝術、影片攝製與數位創作，開拓海洋文化多元的想像疆界。114年度共補助31案，吸引逾16萬人次參與，計畫足跡遍及全臺各地，將海岸風貌、航海歷史與地方信仰轉化為多元藝文形式，深化民眾對海洋的感知與參與，形塑「海洋即生活」的文化風景。

「海味」類關注創意行動與跨域發展，透過文創開發與海洋環境營造，讓海洋意象融入日常生活。114年度共補助4案，展現以創意回應海洋、以行動連結社群的實踐力，擴大海洋文化的社會參與基礎。

為落實將海洋藝文納入國家文化核心的敘事版圖，海洋委員會今年召集歷屆參與「復振航海文化力」的演藝團隊，共創「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」，作為海洋戲劇示範演出。匯集藝術家優席夫老師、洪根深教授及國家文藝獎得主柯金源導演，由南台灣交響樂團領銜，四組優秀的表演團隊─人劇團、楚殷舞蹈團、HPS舞蹈劇場及國立臺灣藝術大學跨域表演藝術所─共同參與的恢弘製作，在國家級藝術殿堂，以「縮時」的角度，用舞蹈、音樂與影像書寫臺灣與海共生的歷程。

114年是臺灣海洋文化能量蓬勃躍昇的時刻。海洋委員會誠摯感謝所有投入「復振航海文化力」的政府機關、博物館所、各級學校、民間團體、藝術家、研究者與參與者，讓臺灣的海洋文化浪潮持續擴展，成為沖激臺灣內部動能，及連結島嶼與世界的重要力量。海洋委員會將持續深化政策推動的廣度與深度，讓海洋成為全民共同的行動與生活實踐。我們將持續以文化為帆、以實踐為槳，乘風破浪，航向更寬、更廣、更遠的世界舞臺。相關成果歡迎前往海洋委員會官方網站／海洋業務／科技文教／復振航海文化力(https://www.oac.gov.tw/ch/home.jsp?id=395&parentpath=0,4,40)查看。