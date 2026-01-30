藝動新北 文化同行成果可觀

配合新北市美術館開館周年及捷運三鶯線通車，4至6月將陸續推出煙火、表演、建築光雕等。（圖：新北市文化局提供）

▲配合新北市美術館開館周年及捷運三鶯線通車，4至6月將陸續推出煙火、表演、建築光雕等。（圖：新北市文化局提供）

文化的意義遠不僅限於展覽與活動的簡單堆疊，它更是城市如何回應市民生活、陪伴城市成長的重要力量。新北市政府文化局在市政會議上，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告了自108年至114年間文化政策推動的成果。這些成果涵蓋了藝文設施的建設、閱讀服務的深化，以及品牌活動的塑造，充分展現了新北市如何將文化作為城市發展的軟實力，並展望2026年文化推動的重點，包括春節文化走春、新北市美術館的開館周年等相關活動。

新北市文化局長張�育指出，新北市的幅員廣大且人口結構多元，因此文化政策的核心不僅在於單一活動的亮點，而在於如何長期且穩定地為市民提供可親近、可參與的文化服務。2026年的文化推動將從春節開始，推出「馬力全開」文化走春系列活動，這些活動將串聯新北市的各公立博物館與美術館，從年前的暖身活動到春節走春，再到元宵的壓軸，結合線上互動和實體扭蛋「轉好運」，邀請市民在年節期間走進博物館，讓文化成為過年走春的選項之一，並使博物館成為陪伴市民的重要文化場域。此外，隨著淡江大橋即將通車，文化局也規劃結合十三行博物館、淡水古蹟博物館等場館資源，至六月前推出六十場次的文化行旅，透過走讀、導覽與水岸視角，重新連結橋梁、河流與城市發展的歷史脈絡。

在擴展藝文據點方面，張�育強調，文化局以「藝動新北、文化同行」為主軸，從硬體建設到軟體內容，逐步讓文化融入日常生活，成為市民生活的一部分。自108年以來，新北市持續投入藝文設施的建設與改造，截至目前已累計新建及改造七十五處藝文據點，總投入經費約103億元（包括規劃中的新北市圖書館第二總館），希望打造更友善、可親近的文化空間，讓市民在生活圈內就能輕鬆接觸藝術與閱讀。

在閱讀服務方面，從108年至114年間，新北市新建了樹林分館、淡海小書房、瑞芳分館、林口西林圖書閱覽室、五股守讓堂圖書室、林口李科永紀念圖書館、八里龍形圖書閱覽室及三重兒童親子分館等八處新館，並完成56處既有分館的空間改造。

目前新北市共有107座公共圖書館，這些圖書館的角色早已超越借書的空間，成為市民交流、學習與休憩的重要場所。近年來，圖書館的利用人次從108年的約2081萬人次增長至114年的4500萬人次，顯示閱讀服務已逐步融入市民的生活。未來在115年至120年間，市府計劃新建七座館舍並持續改造二十三處空間，以不斷提升閱讀環境的品質。

去年正式開館的新北市美術館，是新北市近年來最重要的文化建設成果之一。今年一月更獲得香港《Art Asia Pacific》雜誌選為「2025全亞洲藝術新館」，推薦讀者在2026年造訪，成功提升了新北在國際文化版圖中的能見度。四月恰逢新北市美術館的開館周年，並搭配捷運三鶯線的通車，將於四月至六月陸續推出煙火、表演、市集以及建築光雕、燈光造境等系列活動，讓美術館不僅僅是展覽空間，更成為市民生活動線中的文化節點。

館內推出的國際特展《共織宇宙》，邀請阿根廷知名藝術家托馬斯·薩拉切諾來臺展出大型裝置創作，展期自3月21日至9月6日；而館外則規劃了「捷運藝術列車」，結合新美館的建築語彙與移動概念，讓藝術走進城市交通系統，實踐全民美術館的理念。

除了場館與服務，新北市也持續透過品牌活動，深化城市的文化樣貌，讓藝術走出劇場，走進街區。114年擴大舉辦的「潮盛新莊」，是市府配合「新莊百年風貌整合計畫」推出的全新品牌活動。今年的「潮盛新莊」將以「聲音」為策畫主題，於五月30日至6月21日在新莊新月廣場及新莊廟街周邊舉行，透過音樂、聲響與跨界展演，帶領民眾從聲音認識新莊廟街的歷史脈絡與文化特色。在系列活動中，六月六日將於新月廣場舉辦主題音樂會，六月七日則於新莊廟街推出廟街展演活動，並同步規劃走讀、傳統藝術體驗、講座與展覽，展現新莊在地文化的多元面貌。

「2026新北市鼓藝節」將迎來20周年的里程碑，開幕場將於五月16、17日盛大舉辦，規劃邀請來自日本和韓國的國際鼓藝團隊來臺交流演出，與國內多組鼓藝團隊同台呈現，展現鼓藝文化的跨世代與跨國對話，並由優人神鼓擔任壓軸演出，為二十周年寫下重要篇章。

新北市長侯友宜表示，新北市將持續以文化作為城市發展的重要基石，透過完善的藝文設施與貼近市民的文化活動，不僅提升城市的競爭力，也讓市民在忙碌的生活中找到文化的陪伴與力量。市府將持續支持文化政策的推動，結合交通建設、城市治理與觀光發展，讓新北成為真正以文化服務市民、以藝術連結世界的城市。