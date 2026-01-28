藝動新北 文化同行！ 2026馬年「文化走春」2月登場

配合新北市美術館開館周年及捷運三鶯線通車，4至6月將陸續推出煙火、表演、建築光雕等系列活動。(圖:新北市文化局提供)

▲配合新北市美術館開館周年及捷運三鶯線通車，4至6月將陸續推出煙火、表演、建築光雕等系列活動。(圖:新北市文化局提供)

文化不僅是展覽與活動的堆疊，更是城市回應市民生活的重要力量。新北市政府文化局廿八日於市政會議報告一０八年至一一四年間的文化政策成果，展望二０二六年文化推動重點，包括春節文化走春及新北市美術館開館周年等活動。新北市長侯友宜強調，文化是城市發展的重要基石，市府將持續支持文化政策，讓新北成為以文化服務市民的城市。

廣告 廣告

文化局長張䕒育二廿八日表示，新北市文化政策的核心在於長期提供市民可親近的文化服務。二０二六年春節將推出「馬力全開」文化走春系列活動，串聯各公立博物館與美術館，邀請市民在年節期間走進博物館，讓文化成為過年選項之一。

此外，文化局計劃結合淡江大橋通車，推出六十場文化行旅，重新連結城市發展的歷史脈絡。自一０八年以來，新北市已新建及改造七十五處藝文據點，總投入約一０三億元，致力於打造更友善的文化空間。

在閱讀服務方面，新北市新建八處圖書館，並完成五十六處改造，圖書館已成為市民交流與學習的重要場域。未來將新建7座館舍，持續提升閱讀環境。新北市美術館是近年重要文化建設之一，獲《ArtAsiaPacific》雜誌推薦為二０二五全亞洲藝術新館。館內將舉辦國際特展《共織宇宙》，並推出「捷運藝術列車」，讓藝術融入城市交通系統。

記者詢問，新北市的硬體建設是否依據文化政策以提供穩定文化服務。侯友宜表示，新北市在任內投入一０三億，建設了新北美術館、八座圖書館及五十六間圖書分館，提升文化競爭力，並串聯交通觀光路線，推動文化旅遊，讓世界了解新北的歷史文化。此外，還重視在地特色文化活動，如新北市鼓藝節和天燈節。

另，對於李乾龍秘書長的協調方式及林金結議員提案徵召李四川副市長的看法，侯友宜指出將依既定節奏推進，並希望贏得市民的認同與支持，讓市民獲得更多照顧；關於藍白立委封殺國防預算，侯友宜強調立法院審查預算是正常的，期待朝野迅速溝通，讓市政快速推進，政策應以人民為主，這才是關鍵。